Під час ракетного удару по Києву загинула дружина військового та її син

Ірина Міллер
Зоя Петровська та її 39-річний син Сергій жили у будинку, в який 14 травня влучила російська ракета
колаж: glavcom.ua
Зоя Петровська працювала у супермаркеті з 2017 року, а останнім часом обіймала посаду старшого касира

Внаслідок масованої комбінованої атаки на Київ, яка сталася в ніч на 14 травня, загинули 57-річна Зоя Петровська та її син – 39-річний Сергій Петровський. Жінка тривалий час працювала в магазині Novus. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Facebook-сторінку компанії роздрібної торгівлі.

Повідомляється, що чоловік загиблої жінки – військовий, нині він захищає країну від російських окупантів.

«Внаслідок масованої ракетної атаки в ніч на 14 травня в Києві трагічно загинула наша колега Зоя Петровська разом із сином Сергієм», – йдеться у повідомленні.

Зоя Петровська із сином Сергієм
фото: Робота в NOVUS

Саме тоді ворожа ракета поцілила в житловий будинок у Дарницькому районі міста. В Novus наголосили, що смерть колеги – це «глибока й невимовна втрата» для колективу.

Повідомляється, що жінка працювала у супермаркеті з 2017 року, а останнім часом обіймала посаду старшого касира ТЦ 7013. Її чоловік нині проходить службу в лавах ЗСУ та відстоює незалежність нашої країни.

У компанії висловили щирі співчуття рідним, близьким та колегам загиблої.

«Світла пам’ять про Зою та її сина назавжди залишиться з нами», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня, країна-агресорка РФ влаштувала комбіновану атаку на Київ. Ворог спершу спрямував на місто ударні дрони, а потім запустив балістичні та крилаті ракети. Унаслідок ворожого обстрілу в Дарницькому районі столиці зафіксовано влучання в багатоповерховий житловий будинок. Російська ракета Х-101, яка в ніч на 14 травня влучила в житлову багатоповерхівку в Дарницькому районі Києва, пробила будівлю наскрізь і здетонувала в підвалі. Саме це спричинило масштабне обвалення залізобетонних конструкцій. 

 

