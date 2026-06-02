Громадський транспорт у Києві після нічного обстрілу курсує зі змінами: схема

glavcom.ua
Ірина Міллер
Наслідки ворожої атаки на Київ 2 червня 2026 року
фото: ДСНС України
Рух громадського транспорту коригується відповідно до оперативної ситуації

Через пошкодження контактної мережі та обмеження руху на окремих ділянках частина маршрутів тимчасово працює зі змінами. Про це попереджають у КП «Київпастранс»., інформує «Главком».

Зокрема, затримується рух тролейбусів №№ 29, 30, 31 і трамваїв №№ 14, 15, 22, 25.

За маршрутами трамваїв №№ 14, 15 організовано тимчасове автобусне сполучення:

  • № 14-Т – «Просп. Відрадний» – «Дегтярівський шляхопровід».

Рух тролейбусів №№ 29, 30, 31 організовано від площі Дарницької та вул. Милославської до ст. м. «Мінська». 

Автобус № 9 курсує до Дегтярівського шляхопроводу. 

Автобуси №№ 28, 53 курсують зі змінами:

  • № 28 – по вул. Альпійська, вул. Деміївська, просп. Валерія Лобановського, далі за власним маршрутом;
  • № 53 – вул. Межигірська, далі за власним маршрутом.

Нагадаємо, оперативно про зміни руху громадського транспорту інформують у Telegram-каналі «Зміни руху | Київпастранс».

Нагадаємо, у ніч проти 2 червня російські терористи здійснили масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Внаслідок обстрілу загинули чотири людини, ще 58 – постраждали, серед них троє дітей. За даними міської влади, 40 постраждалих госпіталізували до медичних закладів. Іншим допомогу надали на місці або амбулаторно. Пошкодження та руйнування зафіксовані у восьми районах столиці.

Київ ще не встиг оговтатися від нічної масованої атаки Росії, як уранці 2 червня в столиці знову пролунали сигнали повітряної тривоги через загрозу нових ударів. На фото видніється дим над Києвом після ранкової атаки РФ. За попередніми даними, ворог вдарив по ранковому місту ракетами типу «Циркон».

Через наслідки обстрілу в кількох районах столиці тимчасово перекрили рух транспорту. На місцях працюють рятувальники, медики, комунальні служби та правоохоронці.

