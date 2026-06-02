Нездетонована бойова частина ракети впала на територію дитсадка в Оболонському районі

Основний удар в Оболонському районі припав на промислову зону та будівлю, яку ще не ввели в експлуатацію

Внаслідок масованої нічної атаки російських окупантів у ніч на 2 червня 2026 року у Оболонському районі столиці зафіксовано пошкодження промислових об’єктів та недобудови, а на територію одного з дитячих садків упав нерозірваний боєприпас. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації Кирила Фесика.

Очільник району заспокоїв мешканців щодо ситуації із закладом освіти, яка найбільше схвилювала киян.

«Всіх дуже схвилювала інформація про падіння ворожого снаряда на територію одного із закладів дошкільної освіти. Це дійсно так. На щастя, йдеться про підбитий силами ППО ворожий боєприпас, який не здетонував», – зазначив Кирило Фесик.

Наразі на території дитсадка очікують завершення роботи вибухотехніків, після чого наслідки падіння будуть остаточно ліквідовані і вже завтра заклад працюватиме у штатному режимі.

Загалом, за словами Фесика, у житловому секторі Оболонського району суттєвих пошкоджень не зафіксовано. Основний удар припав на промислову зону та будівлю, яку ще не ввели в експлуатацію. Районна влада готує звернення до Київради, щоб на найближчій сесії виділити фінансування для відновлення пошкоджених об'єктів.

‼️Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації Кирило Фесик прокоментував наслідки нічної атаки на район



За його словами, житловий сектор серйозно не постраждав – під ударом опинилися промислові об’єкти та недобудова.



— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 2, 2026

Через значні руйнування та пожежі на промпідприємствах, у повітрі Оболонського району може відчуватися сильний запах горіння.

«Рекомендуємо впродовж першої половини дня тримати вікна зачиненими та за можливості обмежити тривале перебування на відкритому повітрі», – закликав очільник Оболонської РДА.

Нагадаємо, у ніч на 2 червня російські окупанти здійснили масовану атаку на Київ та область із застосуванням ударних безпілотників, крилатих і балістичних ракет. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей, пошкоджено житлові будинки, складські приміщення, підприємства та транспорт. Наслідки ворожої атаки зафіксували у Бучанському, Вишгородському, Фастівському та Обухівському районах.

За даними ДСНС, у районі ліквідували пожежу в таунхаусі площею близько 100 квадратних метрів. У Софіївській Борщагівці рятувальники загасили займання у двоповерховій складській будівлі на площі 500 квадратних метрів. Уламками також пошкоджено приватні житлові будинки.

Варто зазначити, що масована комбінована атака Росії на Київ у ніч проти 2 червня забрала життя щонайменше трьох людей, поранення отримали понад 50 мешканців столиці. Ворог одночасно застосував балістичні ракети, «Циркони» та ударні безпілотники типу Shahed, завдавши ударів по житлових будинках, об’єктах цивільної інфраструктури та підприємствах у кількох районах міста. За даними міської влади, серед постраждалих є діти, а рятувальники продовжують ліквідацію наслідків обстрілу та пошук людей під завалами.

Станом на 08:00 у столиці внаслідок комбінованого обстрілу загинули чотири людини, ще 58 отримали поранення.