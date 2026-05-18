РФ атакувала торгове судно під прапором Китаю в територіальних водах України

Ростислав Вонс
Окупанти били по кораблю ударним безпілотником типу «Шахед»
колаж: glavcom.ua
За словами речника Військово-морських сил, унаслідок удару ніхто не постраждав

Російська Федерація вночі атакувала китайське торгове судно, яке перебувало в територіальних водах України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Військово-морських сил Дмитра Плетенчука.

За словами Плетенчука, ворог атакував корабель ударним безпілотником типу «Шахед». Унаслідок атаки ніхто не постраждав.

«Цікаво, що рухало росіянами, коли вони сьогодні вночі вирішили «шахедом» оприходувати китайське торгівельне судно в нашому морі. Обійшлося без жертв, але це щось нове. «Произошла чудовищная ошибка», товарищи?» – написав він.

Нагадаємо, зранку 5 травня російські війська завдали удару по одному з портів Великої Одеси. Ціллю ворога знову стала цивільна морська інфраструктура, внаслідок чого постраждало іноземне судно.

До слова, спеціальні підрозділи протиповітряної оборони, сформовані з портових працівників-ветеранів, вже збивають ворожі безпілотники над українськими портами. Водночас Росія за перші місяці 2026 року збільшила кількість дронових атак на портову інфраструктуру більш ніж у десять разів.

Підрозділи ППО в портах сформовані з працівників державних підприємств – здебільшого ветеранів повномасштабного вторгнення. Організаційно вони підпорядковуються Повітряним силам ЗСУ, але до безпосереднього захисту критичної інфраструктури залучені самі держпідприємства.

