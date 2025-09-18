Атака на Київщину: постраждали два райони, виникли пожежі
За попередніми даними, обійшлося без постраждалих
Цієї ночі російські окупанти атакували Київщину ударними дронами. Наслідки атаки зафіксовано у Бучанському та Бориспільському районах. Про це повідомив очільник КОВА Микола Калашник, передає «Главком».
Внаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі сталося загоряння складських приміщень. Оперативні служби на місці події.
Також наслідки ворожої атаки зафіксовано у Бучанському районі. Тут виникла пожежа у приватному будинку. Працюють рятівники ДСНС. Пожежу локалізовано.
Повідомлень про постраждалих не надходило.
Нагадаємо, у ніч на 18 вересня у Києві та області прогриміли сильні вибухи.
Місцеві канали поширили фото з місця влучань. На кадрах видніється сильне зарево та дим, що здіймається в небо.
Як відомо, 03:26 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. Після оголошення тривоги у столиці та області прогриміли вибухи.
Протиповітряники збивали російські цілі над столицею та Київщиною. За повідомленням моніторингових каналів, ударні дрони оточували столицю з декількох напрямків. О 04:13 у Києві оголосили відбій.
