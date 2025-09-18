Головна Київ Новини
Атака на Київщину: постраждали два райони, виникли пожежі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Атака на Київщину: постраждали два райони, виникли пожежі
На Київщині виникли пожежі після атаки дронів
За попередніми даними, обійшлося без постраждалих

Цієї ночі російські окупанти атакували Київщину ударними дронами. Наслідки атаки зафіксовано у Бучанському та Бориспільському районах. Про це повідомив очільник КОВА Микола Калашник, передає «Главком».

Внаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі сталося загоряння складських приміщень. Оперативні служби на місці події.

Також наслідки ворожої атаки зафіксовано у Бучанському районі. Тут виникла пожежа у приватному будинку. Працюють рятівники ДСНС. Пожежу локалізовано.

Повідомлень про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, у ніч на 18 вересня у Києві та області прогриміли сильні вибухи.

Місцеві канали поширили фото з місця влучань. На кадрах видніється сильне зарево та дим, що здіймається в небо.

Атака на Київщину: постраждали два райони, виникли пожежі фото 1

Як відомо, 03:26 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. Після оголошення тривоги у столиці та області прогриміли вибухи.

Протиповітряники збивали російські цілі над столицею та Київщиною. За повідомленням моніторингових каналів, ударні дрони оточували столицю з декількох напрямків. О 04:13 у Києві оголосили відбій.

