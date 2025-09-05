Головна Країна Події в Україні
Окупанти атакували дронами Дніпро: виникли масштабні пожежі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Окупанти атакували дронами Дніпро: виникли масштабні пожежі

Влада наразі не коментувала обстріл

У ніч на 5 вересня Росія здійснила масовану атаку на Дніпро. За повідомленням моніторингових каналів, окупанти випустили десятки дронів по місту, повідомляє «Главком».

Зазначається, що більше 20 «шахедів» атакували Дніпро. У місті та на околицях було чутно дуже гучні вибухи, а після них почалися пожежі. Місцеві пабліки пишуть, що зафіксовано влучання на різних локаціях.

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня російські терористичні війська здійснили комбіновану атаку на Дніпро та область, застосувавши ракети та безпілотники.

