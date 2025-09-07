Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі

Основна ціль атаки – Київ, Кривий Ріг

У ніч проти 7 вересня російська терористична армія завдала одного з наймасовіших ударів по території України за весь час. Telegram-канал «ППО радар» оприлюднив приблизного руху ракет та дронів під час атаки, передає «Главком».

Основна ціль атаки – Київ, Кривий Ріг та інші обласні центри.

Як відомо, у ніч на 7 вересня росіяни масовано атакували українські міста ударними дронами. Під ударом опинився і Київ. Наслідки обстрілу повідомляє столична влада, передає «Главком».

До слова, внаслідок нічного масованого обстрілу РФ у Києві горить будівля Кабінету Міністрів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ЗМІ та заяви столичної влади.

За повідомленням ЗМІ, будівля Кабміну зазнала пошкоджень через російську атаку. Очільник КМВА Тимур Ткаченко раніше повідомив, що «сталося загоряння на останньому поверсі адміністративної будівлі в Печерському районі».