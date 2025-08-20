Головна Київ Новини
Диво природи на Київщині: місцеві жителі помітили близько 10 лелек у одному гнізді

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Диво природи на Київщині: місцеві жителі помітили близько 10 лелек у одному гнізді
На Київщині місцеві жителі помітили велику зграю лелек, які зібрались в одному гнізді
Зазвичай лелеки тримаються родинами і не гніздяться так близько одна до одної

На Київщині місцеві жителі стали свідками унікального природного явища: в одному гнізді зібралося близько десятка лелек. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

Зазвичай лелеки тримаються родинами і не гніздяться так близько одна до одної. Проте, як зазначають очевидці, в одному з селищ Київщини на гнізді розмістилося близько 10 великих білих птахів.

 

Це явище здивувало місцевих мешканців і привернуло увагу фахівців. Екологи пояснюють, що це може бути пов'язано з природними умовами або іншими факторами, які змушують птахів шукати притулок разом.

На відео звернули увагу працівники компанії ДТЕК. Вони поцікавилися локацією, де розмістилася така велика родина лелек. Фахівці компанії регулярно обстежують лелечині гнізда на електроопорах на укріплюють їх за допомогою спеціальних платформ. 

Коментар оператора системи розподілу у Київській області ДТЕК Київські регіональні електромережі
Лелеки, особливо білі, які найчастіше зустрічаються в Україні, ведуть цікавий спосіб життя, тісно пов'язаний із сезонними циклами. Чорногузи є моногамними птахами, хоча пара може зберігатися лише на один сезон. Часто вони повертаються до одного й того ж гнізда протягом багатьох років, і це зміцнює їхній зв'язок. Першим із вирію прилітає самець. Він відновлює гніздо після зими, укріплюючи його гілками, соломою та іншими матеріалами. Ці гнізда можуть бути справжніми гігантами – до двох метрів у діаметрі.

Лелеки охоче селяться поблизу людей – на дахах будинків, стовпах, водонапірних вежах. Це дозволяє їм почуватися в більшій безпеці.

Самка зазавичай відкладає від двох до п'яти яєць, які висиджують обоє батьків по черзі приблизно 33-34 дні. Коли пташенята вилуплюються, батьки невпинно полюють на здобич – жаб, комах, дрібних гризунів, рибу, дощових черв’яків, щоб нагодувати їх.

Молоді лелеки вперше стають на крило через 54-55 днів після народження, а ще близько двох тижнів батьки продовжують їх годувати, поки ті не стануть повністю самостійними. Статева зрілість у лелек настає у віці трьох-шести років. Тривалість життя лелеки в природі може сягати 20-25 років. 

Лелеки – перелітні птахи. Восени, переважно в серпні, вони збираються у великі зграї й відлітають на зимівлю. Лелеки з України зазвичай мігрують східним маршрутом – через Балкани, Туреччину та Близький Схід до Східної та Південної Африки. Загальна відстань перельоту може становити понад 10 тис. км. 

У березні-квітні лелеки повертаються до своїх гнізд, щоб знову почати гніздування.

Нагадаємо, на початку травня найвідоміша пара лелек України Грицик та Одарка стали батьками пташенят. Життя птахів транслюють цілодобово в межах проєкту Національного природного парку «Пирятинський».

До слова, у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику виявили гніздо рідкісного чорного лелеки з трьома пташенятами. 27 травня фахівці Опачицького природоохоронного науково-дослідного відділення відвідали околиці села Кам’янка, де ще навесні було виявлено гніздо чорного лелеки. У гнізді, розташованому на висоті понад три метри, співробітники заповідника виявили трьох пташенят. 

