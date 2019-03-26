Міська електричка переходить на літній час (розклад)
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Оновлений розклад буде розміщено на всіх зупинках міської електрички
Із 31 березня 2019 року буде змінено розклад руху міських електропоїздів. Про це повідомила прес-служба комунального підприємства «Київпастранс».
Зміни в розкладі пов’язані із переходом на літній час.
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«Наша міська електричка із 31 березня також переходить на літній час», - зазначили у «Київпастрансі».
Оновлений розклад буде розміщено на всіх зупинках міської електрички та офіційному веб-сайті КП «Київпастранс» в неділю.
На сторінці «Київпастранс» у Facebook розклад вже оприлюднено.
Нагадаємо, 26 березня вранці було скасовано чотири рейси міської електрички.