Міська електричка переходить на літній час (розклад)



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Оновлений розклад буде розміщено на всіх зупинках міської електрички

Із 31 березня 2019 року буде змінено розклад руху міських електропоїздів. Про це повідомила прес-служба комунального підприємства «Київпастранс».

Зміни в розкладі пов’язані із переходом на літній час.

«Наша міська електричка із 31 березня також переходить на літній час», - зазначили у «Київпастрансі».

Оновлений розклад буде розміщено на всіх зупинках міської електрички та офіційному веб-сайті КП «Київпастранс» в неділю.

На сторінці «Київпастранс» у Facebook розклад вже оприлюднено.

Нагадаємо, 26 березня вранці було скасовано чотири рейси міської електрички.