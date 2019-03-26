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    Міська електричка переходить на літній час (розклад)

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    Міська електричка переходить на літній час (розклад)

    Оновлений розклад буде розміщено на всіх зупинках міської електрички

    Із 31 березня 2019 року буде змінено розклад руху міських електропоїздів. Про це повідомила прес-служба комунального підприємства «Київпастранс».

    Зміни в розкладі пов’язані із переходом на літній час.

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    «Наша міська електричка із 31 березня також переходить на літній час», - зазначили у «Київпастрансі».

    Оновлений розклад буде розміщено на всіх зупинках міської електрички та офіційному веб-сайті КП «Київпастранс» в неділю.

    На сторінці «Київпастранс» у Facebook розклад вже оприлюднено.

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    Нагадаємо, 26 березня вранці було скасовано чотири рейси міської електрички.

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