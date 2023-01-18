Німеччина та Британія запропонували допомогу у розслідуванні катастрофи гвинтокрила у Броварах

Вранці 18 січня на Київщині пролунав вибух – на дитячий садок у Броварах упав гелікоптер

Лондон готовий підтримати Київ «у будь-який спосіб»

Очільниця німецького МВС Ненсі Фезер заявила про готовність допомогти у розслідуванні катастрофи гвинтокрила у Броварах. Підтримати Київ «у будь-який спосіб» готовий очільник МЗС Великобританії Джеймс Клеверлі.

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Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) запропонувала Україні допомогу в розслідуванні катастрофи гвинтокрила в Броварах, у якій загинуло керівництво українського МВС і цивільні, повідомляє DW.

Вона висловила співчуття українському уряду «і запропонувала підтримку Німеччини у виявленні причин катастрофи гвинтокрила».

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Diese furchtbare Nachricht inmitten des barbarischen russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine erschüttert mich zutiefst. Ich bin sehr traurig, dass mein Kollege Denys Monastyrskyj und 17 weitere Menschen tot sind. Die Ukraine hat all unsere Unterstützung und Solidarität. https://t.co/46PS8dTmV2 pic.twitter.com/hglMaNWHij — Nancy Faeser (@NancyFaeser) January 18, 2023

«Я глибоко шокована цією жахливою новиною у розпал варварської російської агресивної війни проти України (...) Україна має всю нашу підтримку і солідарність», – написала чиновниця у Twitter.

Своєю чергою міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі заявив, що Лондон готовий підтримати Київ «у будь-який спосіб».

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«Денис (загиблий міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський – Главком) був справжнім другом Великобританії», – зазначив він.

Нагадаємо, вранці 18 січня на Київщині пролунав вибух – на дитячий садок у Броварах упав гелікоптер. Загинуло троє осіб з керівництва МВС, троє пілотів від ДСНС, та трьох осіб – з числа помічників та охорони міністра.

МВС назвало імена загиблих під час виконання службових обов’язків.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на жахливу трагедію, яка сьогодні сталася в Броварах Київської області.