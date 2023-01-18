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Німеччина та Британія запропонували допомогу у розслідуванні катастрофи гвинтокрила у Броварах

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Німеччина та Британія запропонували допомогу у розслідуванні катастрофи гвинтокрила у Броварах
Вранці 18 січня на Київщині пролунав вибух – на дитячий садок у Броварах упав гелікоптер

Лондон готовий підтримати Київ «у будь-який спосіб»

Очільниця німецького МВС Ненсі Фезер заявила про готовність допомогти у розслідуванні катастрофи гвинтокрила у Броварах. Підтримати Київ «у будь-який спосіб» готовий очільник МЗС Великобританії Джеймс Клеверлі.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) запропонувала Україні допомогу в розслідуванні катастрофи гвинтокрила в Броварах, у якій загинуло керівництво українського МВС і цивільні, повідомляє DW.

Вона висловила співчуття українському уряду «і запропонувала підтримку Німеччини у виявленні причин катастрофи гвинтокрила».

«Я глибоко шокована цією жахливою новиною у розпал варварської російської агресивної війни проти України (...) Україна має всю нашу підтримку і солідарність», – написала чиновниця у Twitter.

Своєю чергою міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі заявив, що Лондон готовий підтримати Київ «у будь-який спосіб».

«Денис (загиблий міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський – Главком) був справжнім другом Великобританії», – зазначив він.

Нагадаємо, вранці 18 січня на Київщині пролунав вибух – на дитячий садок у Броварах упав гелікоптер. Загинуло троє осіб з керівництва МВС, троє пілотів від ДСНС, та трьох осіб – з числа помічників та охорони міністра.

МВС назвало імена загиблих під час виконання службових обов’язків.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на жахливу трагедію, яка сьогодні сталася в Броварах Київської області. 

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