«Київавтодор» похвалився своєю сучасною спецтехнікою (відео)



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Поливо-мийні машини працюють на дорогах Києва Фото: Київавтодор

За п'ять років автодорівці закупили понад 200 одиниць нової техніки

Із 2014 року парк спеціальної техніки шляхово-експлуатаційних підприємств КК «Київавтодор» поповнився 221 одиницею нової техніки. Про це повідомили у комунальній корпорації.

Зазначається, що більшість нової техніки – багатофункціональна, упродовж весни-осені техніка задіяна для прибирання вулично-дорожньої мережі від сміття, пилу та бруду, а взимку машини розчищають столичні дороги від снігу.

Серед нещодавно придбаної спецтехніки, зокрема, машини FordTrucks із установками Rasco для обробки вулично-дорожньої мережі рідкими хлоридами у зимові місяці та миючими засобами для видалення залишків паливно-мастильних матеріалів, олійних, жирних, графітових та інших забруднень із дорожнього покриття навесні і влітку.

Крім того, із 2015 року дорожники активно використовують підмітально-прибиральні машини Bucher CityCat 2020, які також застосовують для прибирання у більшості міст Німеччини, Чехії, Швейцарії та інших європейських країн.

Раніше повідомлялося, що автодорівці розпочали застосовувати миючі засоби для миття дорожнього покриття.