У Конотопі російський дрон знищив краєзнавчий музей імені Лазаревського (фото)

Лариса Голуб
фото: Іван Вербицький
До початку повномасштабного вторгнення РФ фонд музею налічував понад 24 тис. унікальних експонатів

У ніч на 20 травня 2026 року під час масованої повітряної атаки на місто Конотоп Сумської області російський ударний безпілотник влучив у будівлю Конотопського міського краєзнавчого музею імені Олександра Лазаревського. Пряме влучання ворожого дрона завдало значних руйнувань історичній будівлі закладу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис у соцмережі першого заступника міністра культури Івана Вербицького.

Повідомляється, що у музеї пошкоджено покрівлю, вхідні двері, внутрішні перегородки, стелю, підлогу, а також усі експозиційні зали. Зранку на місці події працювала спеціальна комісія, яка оглянула руйнування та склала відповідний акт.

«Співробітники музею працюють зараз над детальним аналізом і оцінкою пошкоджень, а також переміщенням майна, яке перебувало в приміщенні. Після цього буде прийнято рішення про подальші кроки зі збереження будівлі», – написав Іван Вербицький.

Наслідки ворожої атаки на Конотоп
фото: Іван Вербицький

Іван Вербицький також повідомив про стан експонатів музею:

  • Фондосховище музею вціліло під час атаки.
  • Найцінніші предмети перших двох етапів евакуації вже були заздалегідь вивезені.
  • Нині тривають роботи з пакування та подальшого переміщення залишків музейного фонду у безпечне місце.
Конотопський міського краєзнавчого музею імені Лазаревського – один із найстаріших краєзнавчих музеїв на Сумщині та лівобережній Україні. Названий на честь видатного українського історика, дослідника Гетьманщини. У музеї зберігалась велика колекція українських рушників, національного одягу Східного Полісся, дукатів, старовинних ікон, прижиттєві видання творів Тараса Шевченка.

«Главком» писав, що унаслідок російського удару по пʼятиповерховому будинку в Конотопі на Сумщині загинула 94-річна жителька. У неділю вона відсвяткувала іменини. Ще 11 людей постраждали внаслідок атаки на Конотоп. Більшість із них – люди літнього віку. Усім надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, у ніч на 20 травня російські окупаційні війська атакували безпілотниками місто Конотоп Сумської області. Внаслідок прямого влучання ворожого «шахеда» в п'ятиповерхівку обвалилося три поверхи.

Ударною хвилею також пошкоджено міську лікарню, там вибито вікна. Окрім цього, численні руйнування вікон та дверей зафіксовані в інших житлових будинках, квартирах та адміністративних будівлях Конотопа.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

