У Конотопі російський дрон знищив краєзнавчий музей імені Лазаревського (фото)

До початку повномасштабного вторгнення РФ фонд музею налічував понад 24 тис. унікальних експонатів

У ніч на 20 травня 2026 року під час масованої повітряної атаки на місто Конотоп Сумської області російський ударний безпілотник влучив у будівлю Конотопського міського краєзнавчого музею імені Олександра Лазаревського. Пряме влучання ворожого дрона завдало значних руйнувань історичній будівлі закладу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис у соцмережі першого заступника міністра культури Івана Вербицького.

Повідомляється, що у музеї пошкоджено покрівлю, вхідні двері, внутрішні перегородки, стелю, підлогу, а також усі експозиційні зали. Зранку на місці події працювала спеціальна комісія, яка оглянула руйнування та склала відповідний акт.

«Співробітники музею працюють зараз над детальним аналізом і оцінкою пошкоджень, а також переміщенням майна, яке перебувало в приміщенні. Після цього буде прийнято рішення про подальші кроки зі збереження будівлі», – написав Іван Вербицький.

Наслідки ворожої атаки на Конотоп фото: Іван Вербицький

Іван Вербицький також повідомив про стан експонатів музею:

Фондосховище музею вціліло під час атаки.

Найцінніші предмети перших двох етапів евакуації вже були заздалегідь вивезені.

Нині тривають роботи з пакування та подальшого переміщення залишків музейного фонду у безпечне місце.

Конотопський міського краєзнавчого музею імені Лазаревського – один із найстаріших краєзнавчих музеїв на Сумщині та лівобережній Україні. Названий на честь видатного українського історика, дослідника Гетьманщини. У музеї зберігалась велика колекція українських рушників, національного одягу Східного Полісся, дукатів, старовинних ікон, прижиттєві видання творів Тараса Шевченка.

«Главком» писав, що унаслідок російського удару по пʼятиповерховому будинку в Конотопі на Сумщині загинула 94-річна жителька. У неділю вона відсвяткувала іменини. Ще 11 людей постраждали внаслідок атаки на Конотоп. Більшість із них – люди літнього віку. Усім надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, у ніч на 20 травня російські окупаційні війська атакували безпілотниками місто Конотоп Сумської області. Внаслідок прямого влучання ворожого «шахеда» в п'ятиповерхівку обвалилося три поверхи.

Ударною хвилею також пошкоджено міську лікарню, там вибито вікна. Окрім цього, численні руйнування вікон та дверей зафіксовані в інших житлових будинках, квартирах та адміністративних будівлях Конотопа.