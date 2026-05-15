Зеленський погодив формати відповідей на російські удари

Ростислав Вонс
Глава держави: «Ми маємо справедливо та відчутно відповідати на всі російські удари по наших містах і селах»
фото: Офіс президента
Останніми днями Російська Федерація завдала комбінованих масованих ударів по Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має справедливо та відчутно відповідати на всі російські удари. За його словами, він погодив деякі формати відповідей. Про це повідомляє «Главком» на вечірнє звернення глави держави.

«Минулої ночі ворог уже бачив влучання, зокрема по їхніх нафтових об’єктах та військових об’єктах. Операції продовжуємо», – каже він.

За словами президента, Росія хоче значно більше втягнути Білорусь у війну та саме з території Білорусі розпочати додаткові агресивні операції – або проти Чернігівсько-Київського напрямку, або проти однієї з країн НАТО, які поруч із Білоруссю

Глава держави повідомив, що Чернігівсько-Київський напрямок буде посилено. Він доручив Силам оборони та безпеки підготувати план реагування, який буде розглянуто на майбутній Ставці верховного головнокомандувача.

«Є у нас і російські документи, у яких пропонуються цілі для ударів по Києву, удари по Києву та по інших наших містах – по політичних та військових об’єктах, де може бути керівництво армії, уряд, і тут – по Банковій. Давно вони виношують цей план – зараз, після Ірану, знов активізувались – шукають, де ми знаходимось, де ми буваємо. Так само про інших людей з українського керівництва, з розвідки, наших спеціальних служб. Дехто там, у Москві, так і не зрозумів, що українці ніколи не здадуть свою незалежність, і в будь-якому випадку – на Банковій чи без Банкової – свою землю, свій суверенітет, свою державу ми не здамо», – заявив він.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські війська вкотре здійснили масований комбінований удар по столиці, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Солом'янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївський райони.

Як відомо, пошуково-рятувальна операція в Дарницькому районі тривала понад 28 годин і була завершена сьогодні вранці. Внаслідок цього удару РФ загинули 24 людини, серед яких троє дітей. Ще 48 мешканців отримали поранення. Сьогодні, 15 травня, у столиці оголошено День жалоби.

