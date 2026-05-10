На Дніпропетровщині через атаку російських дронів поранено трирічну дівчинку

Під ворожим вогнем опинилися чотири громади

Ворог продовжує цілеспрямовано бити по цивільному населенню України. Протягом останньої доби російські війська здійснили масовані атаки безпілотниками на два райони Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів постраждала дитина та зазнала значних руйнувань цивільна інфраструктура. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Під ворожим вогнем опинилися чотири громади. На Нікопольщині окупанти атакували сам Нікополь та Марганецьку громаду. Одночасно з цим у Синельниківському районі дрони вдарили по територіях Української та Богинівської громад. Ворог застосовував дрони-камікадзе, намагаючись завдати максимальної шкоди об'єктам життєзабезпечення.

Найстрашнішим наслідком чергового акту агресії стало поранення дитини. 3-річна дівчинка отримала травми внаслідок вибухів. Наразі вона госпіталізована, медики оцінюють її стан як середньої тяжкості.

У громадах зафіксовано понівечену інфраструктуру.

Нагадаємо, у ніч на 10 травня російська окупаційна армія вдарила по Індустріальному району Харкова. Про це пише голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає «Главком».

За інформацією Синєгубова, «прильот» БпЛА зафіксовано в технічний поверх дев'ятиповерхового житлолвого будинку в Індустріальному районі. Наразі профільні служби ліквідовують наслідки атаки.