Лінія фронту станом на 8 травня 2026. Зведення Генштабу

Вікторія Літвінова
Ситуація на фронті 8 травня
Фото: 24 ОМБР

8 травня на фронті відбулося 200 бойових зіткнень

Противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 12 авіаційних ударів, скинув 55 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4936 дронів-камікадзе та здійснив 1265 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

8 травня на фронті відбулося 200 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося сім боєзіткнень. Противник здійснив 21 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, один із яких – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Лиман, Стариця та у бік Ізбицького, Чайківки, Тернової.

На Куп'янському напрямку

Ворог здійснив одну наступальну дію в бік Радьківки.

На Лиманському напрямку

Ворог розпочинав чотири штурми у бік населених пунктів Дробишеве, Зарічне та Лиман.

На Слов'янському напрямку

Сили оборони успішно відбили дві спроби загарбників просунутися вперед у бік населених пунктів Рай-Олександрівка та Каленики.

На Краматорському напрямку

Ворог здійснив одну атаку в напрямку Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони успішно відбивали 17 ворожих штурмів поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Іллінівки, Русиного Яру, Новопавлівки та Софіївки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новоолександрівка, Білицьке, Муравка, Затишок, Іванівка, Дорожнє, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне та в напрямку Сергіївки. Дотепер тривають два боєзіткнення.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку ліквідовано 39 окупантів та 20 поранено. Знищено пункт управління БпЛА, дві гармати, сім одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога, пошкоджено одну артилерійську систему, сім одиниць автомобільної техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами та 120 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 196 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку

Окупанти три рази намагалися покращити своє становище, атакуючи в районах населених пунктів Олександроград та Вороне.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 13 ворожих атак у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Залізничне, Багате та в напрямку Староукраїнки й Чарівного.

На Оріхівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку

Наші оборонці успішно зупинили три штурмові дії в бік Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1535-й день повномасштабної війни в Україні. 

