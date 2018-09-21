Автомобілісти погрожують перекрити Одеську трасу під Києвом



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Автомобілісти влаштували пікет біля села Круглик

Водії вимагають побудувати автомобільну розв'язку біля Круглика

У п’ятницю, 21 вересня, автомобілісти влаштували пікет біля села Круглик на Одеській трасі. Вони вимагали у міністра інфраструктури Володимира Омеляна, який живе неподалік, побудувати розв'язку в цьому місці.

Ця ділянка Одеської траси - підвищеної аварійності, тому водії попередили: якщо не розпочнеться будівництво розв'язки, вони перекриють трасу.

Активісти деталізували свої вимоги щодо підвищення безпеки на розвороті траси, а саме:

внести зміни в проект реконструкції траси М-05 і додати безпечну дворівневу розв'язку на 17 км (відповідальність «Укравтодору»);

виділити кошти і приступити до будівництва в максимально короткі терміни (вимога до Міністерства інфраструктури України та Київської обласної держадміністрації);

забезпечити безпеку руху на зазначеному відрізку з щоденним регулюванням руху в робочі дні з 6:00 до 20:00 (вимога до патрульній поліції);

забезпечити освітлення ділянки в темний час доби (відповідальність «Укравтодору»);

забезпечити безпечний тимчасовий розворот - встановити світлові знаки, знаки обмеження швидкості та ін. (вимога до Служби автомобільних доріг Київської області).

Як відомо, на ділянці Київ - Біла Церква п'ятий рік поспіль намагається завершити ремонтні роботи вітчизняна компанія «Альтком». Частина контракту переуступлена іноземному підрядчику, турецькій компанії Onur, яка вже завершила всі роботи на цій ділянці (км 17-36), і їй залишилося лише доустановити елементи безпеки - бар'єр, знаки. Решта ж ділянки аж до Білої Церкви має намір продовжити ремонтувати «Альтком». Дедлайн за контрактом - 31 жовтня 2018 року.

Джерело: КиевVласть