На столичній Оболоні вщент згорів автомобіль (відео)

Причини автомобільної пожежі встановлюються

Цієї ночі на вулиці Автозаводській, 61 в Оболонському районі Києва спалахнув припаркований автомобіль. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Рятувальники Головного управління ДСНС у Києві прибули доволі швидко, але автівка вигоріла майже вщент.

Обійшлося без потерпілих.

Причини виникнення пожежі встановлюються.

Як повідомлялося, у ніч на 20 жовтня сталася пожежа на парковці біля будинку на вул. Ломоносова, 60/5. За фактом загорання автомобілів на вулиці Ломоносова в Голосіївському районі столиці розпочато кримінальне провадження.