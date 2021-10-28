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    На столичній Оболоні вщент згорів автомобіль (відео)

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    Автівка вигоріла майже повністю - На столичній Оболоні вщент згорів автомобіль (відео)
    Автівка вигоріла майже повністю
    Фото: скріншот із відео

    Причини автомобільної пожежі встановлюються

    Цієї ночі на вулиці Автозаводській, 61 в Оболонському районі Києва спалахнув припаркований автомобіль. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Рятувальники Головного управління ДСНС у Києві прибули доволі швидко, але автівка вигоріла майже вщент.

    Обійшлося без потерпілих.

    Причини виникнення пожежі встановлюються.

    Як повідомлялося, у ніч на 20 жовтня сталася пожежа на парковці біля будинку на вул. Ломоносова, 60/5. За фактом загорання автомобілів на вулиці Ломоносова в Голосіївському районі столиці розпочато кримінальне провадження.

    Теги: пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
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    На столичній Оболоні вщент згорів автомобіль (відео)