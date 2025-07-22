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На Глибочицькій через негоду завалився будівельний кран (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Глибочицькій через негоду завалився будівельний кран (відео)
Стріла крана зламалася і впала на землю
скриншот відео

У мережі з'явилося відео моменту падіння крана під час сильного пориву вітру

У Києві, на вулиці Глибочицькій, сьогодні, 22 липня, впав будівельний кран. Інцидент, ймовірно, спричинений негодою, стався під час будівельних робіт. Про це повідомляє «Главком».

У мережі з'явилося відео моменту падіння. На кадрах видно, як стріла крана, що була розвернута в бік вже збудованої частини житлового будинку (вище 10 поверху), обрушилася безпосередньо на нього. Після цього стріла крана зламалася і впала на землю. ЇЇ уламки впали, зламавши дерева. Під деревами стояло кілька автівок.

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Офіційної інформації про постраждалих поки немає.

Нагадаємо, сьогодні, 22 липня, найбільший прапор України, встановлений на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні», приспустили через прогнозоване погіршення погодних умов. За інформацією синоптиків, у столиці очікуються пориви вітру 15–20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Також сьогодні у низці областей України оголошено підвищений рівень небезпечності. Повний перелік областей, у яких оголошено І рівень небезпечності.

Теги: відео негода вітер Київ

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