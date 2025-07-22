На Глибочицькій через негоду завалився будівельний кран (відео)
У мережі з'явилося відео моменту падіння крана під час сильного пориву вітру
У Києві, на вулиці Глибочицькій, сьогодні, 22 липня, впав будівельний кран. Інцидент, ймовірно, спричинений негодою, стався під час будівельних робіт. Про це повідомляє «Главком».
У мережі з'явилося відео моменту падіння. На кадрах видно, як стріла крана, що була розвернута в бік вже збудованої частини житлового будинку (вище 10 поверху), обрушилася безпосередньо на нього. Після цього стріла крана зламалася і впала на землю. ЇЇ уламки впали, зламавши дерева. Під деревами стояло кілька автівок.
Офіційної інформації про постраждалих поки немає.
Нагадаємо, сьогодні, 22 липня, найбільший прапор України, встановлений на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні», приспустили через прогнозоване погіршення погодних умов. За інформацією синоптиків, у столиці очікуються пориви вітру 15–20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Також сьогодні у низці областей України оголошено підвищений рівень небезпечності. Повний перелік областей, у яких оголошено І рівень небезпечності.