Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Командир бригади «Лють» Казбан загинув у ДТП

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Командир бригади «Лють» Казбан загинув у ДТП
фото: Facebook/Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють»

Максим Казбан очолив штурмову бригаду Нацполіції у вересні 2024 року

У ДТП на Донеччині загинув командир Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції «Лють» Максим Казбан. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Нацполіції Івана Вигівського.

«Людина честі та слова. Мужності та сили духу. Той, за ким йшли сотні у найтяжчі часи… Справжній воїн та патріот своєї країни. Невимовний біль та смуток… Співчуття рідним, близьким Максима та усім поліцейським, кому пощастило його знати», – зазначив він.

Полковник Максим Казбан очолив бригаду «Лють» у вересні 2024 року, втім іще з 2014 року захищав Україну. З початком повномасштабного вторгнення брав участь в спеціальних операціях, одна з яких відбувалася поблизу Чорнобаївки. З моменту створення бригади «Лють» Максим Казбан обійняв посаду першого заступника начальника департаменту поліції особливого призначення.

Нагадаємо, поліцейські Київщини розслідують обставини ДТП, в якій постраждала дитина. 25-річний водій автомобіля ВАЗ скоїв наїзд на дев'ятирічного хлопчика, який перетинав дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Як повідомлялося, у місті Перечин Закарпатської області автівка влетіла в контрольно-ревізійний пункт правоохоронців. Внаслідок ДТП є потерпілі та загиблий.

До слова, Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою співробітникові прокуратури Андрію Молочному, який збив жінку на вулиці Великій Васильківській. Потерпіла пізніше померла в лікарні.

Читайте також:

Теги: ДТП Донеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жота зіграв за англійський «Ліверпуль» понад 180 матчів
Зірка «Ліверпуля» загинув у ДТП
3 липня, 11:58
Наразі правоохоронні органи встановлюють всі обставини цієї аварії
ДТП на Дніпропетровщині: Двоповерховий автобус перекинувся, є жертва
7 липня, 11:27
Аварія спровокувала значний затор на бульварі Лесі Українки
Серйозна ДТП спричинила затор на бульварі Лесі Українки (відео)
26 червня, 13:09
Правоохоронці Київщини розслідують аварію, в якій загинув неповнолітній
У ДТП на Київщині загинув пасажир мопеда, за кермом якого був 13-річний підліток
27 червня, 14:42
У Рівному чоловік приїхав забирати дружину з поліції п’яним: патрульні склали протокол
У Рівному чоловік приїхав забирати дружину з поліції п’яним: патрульні склали протокол
10 липня, 20:30
Водій наїхав на жінку та втік
У Києві працівник прокуратури збив жінку та втік з місця аварії
20 липня, 05:54
Наразі підготовлено клопотання до суду про арешт Андрія Андрійовича Молочного
Смертельна ДТП у Києві: підозрюваним виявився син зрадника України Андрія Молочного
Вчора, 10:21
Пошкоджений автобус після ДТП
У Британії двоповерховий автобус з пасажирами врізався в міст: є постраждалі
Сьогодні, 01:18
28-річну потерпілу із тілесними ушкодженнями лікарі госпіталізували до медичного закладу
У Києві Mercedes влетів у літню терасу кафе, є потерпілі
19 липня, 20:59

Суспільство

«Їх» чи «їхній»? Мовознавиця пояснила, як українці неправильно вживають ці займенники
«Їх» чи «їхній»? Мовознавиця пояснила, як українці неправильно вживають ці займенники
Україна втратила винищувач Mirage-2000
Україна втратила винищувач Mirage-2000
Церковний календар на серпень 2025: коли святкуємо Успіння Пресвятої Богородиці та медовий, яблучний і горіховий спас
Церковний календар на серпень 2025: коли святкуємо Успіння Пресвятої Богородиці та медовий, яблучний і горіховий спас
Командир бригади «Лють» Казбан загинув у ДТП
Командир бригади «Лють» Казбан загинув у ДТП
Дикі тварини масово з’являються у містах та біля осель: зоолог пояснив ризики
Дикі тварини масово з’являються у містах та біля осель: зоолог пояснив ризики
У Луцьку учасника бойових дій з маленьким собакою працівниця автовокзалу не допустила до поїздки
У Луцьку учасника бойових дій з маленьким собакою працівниця автовокзалу не допустила до поїздки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
265K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 липня 2025
4508
Головний прапор України приспущено: стала відома причина
3951
Іноземці скуповують житло в одній із туристичних країн. Українці в лідерах
3272
Прогноз магнітних бур на 22-24 липня: якою буде сонячна активність
2686
22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
20 липня, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 липня, 00:01
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua