Командир бригади «Лють» Казбан загинув у ДТП

Максим Казбан очолив штурмову бригаду Нацполіції у вересні 2024 року

У ДТП на Донеччині загинув командир Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції «Лють» Максим Казбан. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Нацполіції Івана Вигівського.

«Людина честі та слова. Мужності та сили духу. Той, за ким йшли сотні у найтяжчі часи… Справжній воїн та патріот своєї країни. Невимовний біль та смуток… Співчуття рідним, близьким Максима та усім поліцейським, кому пощастило його знати», – зазначив він.

Полковник Максим Казбан очолив бригаду «Лють» у вересні 2024 року, втім іще з 2014 року захищав Україну. З початком повномасштабного вторгнення брав участь в спеціальних операціях, одна з яких відбувалася поблизу Чорнобаївки. З моменту створення бригади «Лють» Максим Казбан обійняв посаду першого заступника начальника департаменту поліції особливого призначення.

Нагадаємо, поліцейські Київщини розслідують обставини ДТП, в якій постраждала дитина. 25-річний водій автомобіля ВАЗ скоїв наїзд на дев'ятирічного хлопчика, який перетинав дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Як повідомлялося, у місті Перечин Закарпатської області автівка влетіла в контрольно-ревізійний пункт правоохоронців. Внаслідок ДТП є потерпілі та загиблий.

До слова, Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою співробітникові прокуратури Андрію Молочному, який збив жінку на вулиці Великій Васильківській. Потерпіла пізніше померла в лікарні.