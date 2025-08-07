Головна Світ Політика
search button user button menu button

Чи дійсно Ердоган їде до Києва: реакція Туреччини

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Чи дійсно Ердоган їде до Києва: реакція Туреччини
Україна та Туреччина планують зустріч президентів у Києві
фото:Reuters

У найближчих планах поїздки до Києва в Ердогана немає

Візит в Україну президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана найближчим часом не заплановано. Як пише «Главком»? про це повідомив журналістам офіційний представник правлячої Партії справедливості та розвитку (AK Parti) Омер Челік.

«Візиту нашого президента в Україну в найближчому порядку денному немає», – сказав він.

Раніше про можливість такого візиту повідомила газета Türkiye. За її твердженням, це обговорюється у дипломатичних колах. За даними видання, на порядку денному візиту очікуються угода про зону вільної торгівлі та мирні зусилля у російсько-українській війні.

Пізніше посол України в Туреччині Наріман Джелял уточнив, що за завданням президента Володимира Зеленського українська сторона працює над організацією такого візиту, але наразі немає жодного підтвердження поїздки.

До слова, Україні та Росія за жодних обставин не повинні припиняти переговори, а мають шукати ґрунт для порозуміння, запевняє радник президента Туреччини Ялчин Топчу. Він також наголосив, що Туреччина від початку війни підтримує всеосяжний і справедливий мир, заснований на захисті територіальної цілісності України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував російському диктатору Володимиру Путіну зустріч на рівні лідерів.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Кремль тільки імітує прагнення до зустрічі, хоча насправді свідомо відтягують та дискредитують її. 

Читайте також:

Теги: переговори Реджеп Таїп Ердоган Туреччина Київ Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи змінив Дональд Трамп своє ставлення до Росії та її президента Путіна?
Чи змінив Дональд Трамп своє ставлення до Росії та її президента Путіна?
16 липня, 10:21
Зерно вивеземо – бідність залишиться. Як Україна програє, коли не переробляє
Зерно вивеземо – бідність залишиться. Як Україна програє, коли не переробляє
Вчора, 14:57
«Ми всі під прицілом». Сумська показала, що побачила за вікном під час нічної атаки
«Ми всі під прицілом». Сумська показала, що побачила за вікном під час нічної атаки
10 липня, 15:56
Росія «безпорадно «лізе зі штанів», сіє теорії змови, аби дискредитувати Україну та дестабілізувати ситуацію на Близькому Сході
Кремль у Сирії продає «хімікати для ядерної бомби» від Міноборони України – ГУР
13 липня, 08:22
У суботу ярмарки відбудуться у восьми районах столиці
Продовольчі ярмарки у Києві 19-20 липня: де можна придбати фермерські продукти
19 липня, 07:24
Під час гасіння пожежі рятувальники евакуювали мешканців охопленого димом будинку
Пожежа на Оболоні: з будинку евакуйовано п'ятьох людей та врятовано песика (фото)
17 липня, 08:49
Повістки тепер надсилатимуться рекомендованими листами
25-річним військовозобов’язаним нададуть звання для виклику до ТЦК – Міноборони
30 липня, 21:04
Приблизний рух ракет та дронів цієї ночі: карта
Приблизний рух ракет та дронів цієї ночі: карта
31 липня, 06:55
У Києві 2-3 серпня заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 2-3 серпня
2 серпня, 07:32

Політика

На найбільшому суднобудівному заводі Росії почалися скорочення персоналу
На найбільшому суднобудівному заводі Росії почалися скорочення персоналу
Кремль провокує розкол у команді Трампа: аналіз ISW
Кремль провокує розкол у команді Трампа: аналіз ISW
Чи дійсно Ердоган їде до Києва: реакція Туреччини
Чи дійсно Ердоган їде до Києва: реакція Туреччини
CNN: Трамп дав вказівку команді якнайшвидше підготувати зустрічі з Путіним та Зеленським
CNN: Трамп дав вказівку команді якнайшвидше підготувати зустрічі з Путіним та Зеленським
Держсекретар США відповів, що стане переломним у процесі закінчення війни
Держсекретар США відповів, що стане переломним у процесі закінчення війни
Президент Бразилії відповів, чому уникає візиту до США, згадавши Зеленського
Президент Бразилії відповів, чому уникає візиту до США, згадавши Зеленського

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 серпня 2025
7555
Велика турецька телекомунікаційна компанія згорнула бізнес в Україні
7420
На Оболоні комунальники демонтували стихійний ринок, але він відновив роботу через дві години (фото)
5007
Найпопулярніші серед українців вживані легкові авто: топ-10 марок та моделей липня
3106
Путін відкинув будь-яке перемирʼя. Тепер мир буде залежати від Китаю

Новини

Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
Вчора, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
Вчора, 18:08
Міноборони Білорусі запропонувало розглядати смерть Лукашенка як загрозу нацбезпеці
Вчора, 16:48
Стало відомо, як донька Ротенберга допомогає олігархові обходити санкції
Вчора, 16:09
В Україні зросло споживання електроенергії: причина
Вчора, 12:04
Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
Вчора, 00:03

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua