Чи дійсно Ердоган їде до Києва: реакція Туреччини

У найближчих планах поїздки до Києва в Ердогана немає

Візит в Україну президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана найближчим часом не заплановано. Як пише «Главком»? про це повідомив журналістам офіційний представник правлячої Партії справедливості та розвитку (AK Parti) Омер Челік.

«Візиту нашого президента в Україну в найближчому порядку денному немає», – сказав він.

Раніше про можливість такого візиту повідомила газета Türkiye. За її твердженням, це обговорюється у дипломатичних колах. За даними видання, на порядку денному візиту очікуються угода про зону вільної торгівлі та мирні зусилля у російсько-українській війні.

Пізніше посол України в Туреччині Наріман Джелял уточнив, що за завданням президента Володимира Зеленського українська сторона працює над організацією такого візиту, але наразі немає жодного підтвердження поїздки.

До слова, Україні та Росія за жодних обставин не повинні припиняти переговори, а мають шукати ґрунт для порозуміння, запевняє радник президента Туреччини Ялчин Топчу. Він також наголосив, що Туреччина від початку війни підтримує всеосяжний і справедливий мир, заснований на захисті територіальної цілісності України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував російському диктатору Володимиру Путіну зустріч на рівні лідерів.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Кремль тільки імітує прагнення до зустрічі, хоча насправді свідомо відтягують та дискредитують її.