У київському метро іноземець розмахував пістолетом і вдарив жінку (фото)

Столичні оперативники протягом доби затримали іноземця за хуліганські дії у вагоні метро

У вагоні столичного метро чоловік нецензурно висловлювався, вдарив у обличчя жінку та розмахував перед іншими пасажирами пневматичним пістолетом. Повідомлення про це надійшло до чергового поліцейського на станції метро «Кловська» від постраждалої жінки. Поліцейські зареєстрували повідомлення громадянки та розпочали пошуки правопорушника, інформує пресслужба поліції Києва.

«Співробітники управління карного розшуку столичного главку переглянули записи з камер відеоспостереження, встановлені в рамках програми «Безпечне місто». За допомогою відео нам вдалося встановити маршрут руху ймовірного підозрюваного та його особу. Ним виявився громадянин іншої держави, 1989 року народження. Протягом доби ми з’ясували його місце знаходження та затримали в одному з торгово-розважальних центрів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Потерпілу направлено на проходження судово-медичної експертизи», – розповів начальник управління поліції в метрополітені Михайло Ніконов.

У помешканні фігуранта на вулиці Ревуцького поліцейські виявили та вилучили пневматичний пістолет, який направили на експертне дослідження.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Слідчі готують затриманому повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до семи років тюремного ув’язнення.