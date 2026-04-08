Головна Київ Новини
search button user button menu button

Берлін та Лейпциг передали Києву спецтранспорт: хто зможе скористатися новими мікроавтобусами

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Берлін та Лейпциг передали Києву спецтранспорт: хто зможе скористатися новими мікроавтобусами
Нові спеціалізовані мікроавтобуси, які передали німецькі партнери
фото: КМДА

Попит на соціальні перевезення у столиці наразі значно перевищує наявні технічні можливості міста

Парк Київського міського територіального центру соціального обслуговування отримав три нові спеціалізовані мікроавтобуси. Транспорт передано за фінансової підтримки Федерального Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини у співпраці з містами-партнерами – Лейпцигом, Берліном та мерією Шарлоттенбургу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

Повідомляється, що новий спецтранспорт дозволить щодня додатково забезпечувати перевезення для 40–50 дітей з інвалідністю. На сьогодні лише у міському центрі соціального обслуговування понад 1,5 тис. мешканців потребують регулярних поїздок, зокрема для відвідування лікарів, навчання та проходження реабілітації. Для багатьох родин така допомога є критичною, адже діти часто потребують транспортування 3-4 рази на тиждень.

Новий спецтранспорт дозволить щодня додатково забезпечувати перевезення для 40–50 дітей з інвалідністю
Новий спецтранспорт дозволить щодня додатково забезпечувати перевезення для 40–50 дітей з інвалідністю
фото: КМДА

Попит на соціальні перевезення у столиці наразі значно перевищує наявні технічні можливості міста. За перші три місяці поточного року соціальний транспорт міського терцентру здійснив майже 10 тис. поїздок.
Попри інтенсивну роботу, наявного ресурсу все ще недостатньо для задоволення всіх заявок.

Наявність кожної нової одиниці спеціалізованого транспорту допомагає інтегрувати людей з інвалідністю у суспільне життя, забезпечуючи їм доступ до медичних послуг та запобігаючи соціальній ізоляції. Місто планує і надалі працювати над розширенням мережі соціальних послуг, залучаючи підтримку міжнародних фондів та міст-побратимів.

Нагадаємо, у Київській області у 25 територіальних громадах діє «Соціальне таксі». У середньому щомісяця послугою користуються близько 700 разів. Послуга спрямована на забезпечення доступного та безпечного пересування людей з інвалідністю й інших маломобільних груп населення до медичних, соціальних, адміністративних та інших установ.

Теги: транспорт Київ КМДА

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Основні будівельні роботи на Полярній, з повноцінним відновленням руху транспорту, планується завершити до літа 2026 року
Ремонт шляхопроводу на Полярній: як просуваються роботи та коли чекати завершення
12 березня, 11:23
Внаслідок удару дрона постраждалих не виявлено
Уламок дрона впав на торговий центр в Голосієвському районі Києва
19 березня, 08:30
Монтаж виставки Гамлета Зіньківського Проєкт 365 «Час не потрібен» у залах музею Ханенків
Куди сходити у Києві 23-29 березня: дайджест культурних подій
21 березня, 19:02
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
22 березня, 02:42
26-річний водій автомобіля Chevrolet, рухаючись по бульвару Леся Курбаса, під час перестроювання в іншу смугу не впорався з керуванням
На Борщагівці Chevrolet після зіткнення зі скутером перекинувся на дах (фото)
23 березня, 11:13
У предмісті Києва працює ППО
У предмісті Києва працює ППО
24 березня, 00:52
Правоохоронці задокументували отримання першої частини обумовленої суми, а згодом затримали ділка під час отримання $25 тис.
Фіктивна інвалідність за $32 тис.: у Києві викрито схему втечі військовозобовʼязаних за кордон
24 березня, 15:22
Затримання адвоката, який підозрюється у продажу результатів адвокатського іспиту
Квиток у професію за $6 тис.: у Києві викрито адвоката, який «допомагав» майбутній колезі
30 березня, 13:46
Фахівці закликають мешканців бути пильними та дотримуватися правил безпеки під час грози
На Київ насувається перша у 2026 році гроза: оголошено жовтий рівень небезпеки
31 березня, 18:17

Новини

Берлін та Лейпциг передали Києву спецтранспорт: хто зможе скористатися новими мікроавтобусами
Берлін та Лейпциг передали Києву спецтранспорт: хто зможе скористатися новими мікроавтобусами
Заморозки на Київщині та у столиці: оголошено помаранчевий рівень небезпеки
Заморозки на Київщині та у столиці: оголошено помаранчевий рівень небезпеки
У Києві оголошено вирок ґвалтівнику 15-річної дівчини: деталі справи
У Києві оголошено вирок ґвалтівнику 15-річної дівчини: деталі справи
Київщина: графіки відключення світла 8 квітня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 8 квітня 2026 року
У Києві правоохоронці зірвали замах на одного з керівників Федерації роботодавців
У Києві правоохоронці зірвали замах на одного з керівників Федерації роботодавців
На місці демонтованого Леніна – фонтан: як влада планує оновити центр Києва
На місці демонтованого Леніна – фонтан: як влада планує оновити центр Києва

Новини

Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
Сьогодні, 14:30
Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Сьогодні, 10:55
Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця
Сьогодні, 08:29
Велика середа: традиції і заборони третього дня Страсного тижня
Сьогодні, 07:07
Місячна місія: астронавти повертаються додому
Вчора, 09:10
Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
6 квiтня, 12:25

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua