Берлін та Лейпциг передали Києву спецтранспорт: хто зможе скористатися новими мікроавтобусами

Попит на соціальні перевезення у столиці наразі значно перевищує наявні технічні можливості міста

Парк Київського міського територіального центру соціального обслуговування отримав три нові спеціалізовані мікроавтобуси. Транспорт передано за фінансової підтримки Федерального Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини у співпраці з містами-партнерами – Лейпцигом, Берліном та мерією Шарлоттенбургу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

Повідомляється, що новий спецтранспорт дозволить щодня додатково забезпечувати перевезення для 40–50 дітей з інвалідністю. На сьогодні лише у міському центрі соціального обслуговування понад 1,5 тис. мешканців потребують регулярних поїздок, зокрема для відвідування лікарів, навчання та проходження реабілітації. Для багатьох родин така допомога є критичною, адже діти часто потребують транспортування 3-4 рази на тиждень.

Попит на соціальні перевезення у столиці наразі значно перевищує наявні технічні можливості міста. За перші три місяці поточного року соціальний транспорт міського терцентру здійснив майже 10 тис. поїздок.

Попри інтенсивну роботу, наявного ресурсу все ще недостатньо для задоволення всіх заявок.

Наявність кожної нової одиниці спеціалізованого транспорту допомагає інтегрувати людей з інвалідністю у суспільне життя, забезпечуючи їм доступ до медичних послуг та запобігаючи соціальній ізоляції. Місто планує і надалі працювати над розширенням мережі соціальних послуг, залучаючи підтримку міжнародних фондів та міст-побратимів.

Нагадаємо, у Київській області у 25 територіальних громадах діє «Соціальне таксі». У середньому щомісяця послугою користуються близько 700 разів. Послуга спрямована на забезпечення доступного та безпечного пересування людей з інвалідністю й інших маломобільних груп населення до медичних, соціальних, адміністративних та інших установ.