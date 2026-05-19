Антикорупційний активіст викрив КМДА на закупівлі тролейбусів за «найвищими цінами»

Наталія Порощук
колаж: glavcom.ua (ілюстративний)
Після початку моніторингу «Київпастранс» переглянув контракт, однак ціну знизив лише на 1%

Журналіст-розслідувач і засновник проєкту Наші гроші Юрій Ніколов заявив, що КП «Київпастранс» закупив тролейбуси для столиці за «найвищими цінами», яких раніше не фіксували на українському ринку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його відео у Youtube.

За словами Ніколова, у січні журналісти звернули увагу на тендер із закупівлі тролейбусів для Києва на суму близько 300 млн грн. Йдеться про турецькі тролейбуси, остаточне складання яких здійснюють в Україні. Столиця планувала придбати їх приблизно по $444 тис. за одиницю.

Розслідувачі порівняли ціни з попередніми контрактами цієї ж компанії та з’ясували, що раніше аналогічні тролейбуси продавали значно дешевше. Зокрема, у Чернівцях їх закуповували приблизно по $436 тис., ще раніше – по $395 тисяч, а ще раніше – навіть по $280 тис. за одиницю.

«Ми не знайшли жодної закупівлі за таку ціну. Не знайшли. Всі були дешевше», – наголосив Ніколов.

Згодом Державна аудиторська служба України відкрила моніторинг закупівлі. Як зазначає журналіст, Київпастранс пояснив високу вартість результатами опитування учасників ринку. Водночас, за словами Ніколова, компанія-переможець спочатку пропонувала нижчу ціну, але комунальне підприємство заклало в тендер дорожчу вартість.

Журналіст додав, що після початку моніторингу «Київпастранс» переглянув контракт, однак ціну знизив лише на 1% – приблизно на 3 млн грн. При цьому закупівлю не скасували, а тролейбуси мають невдовзі вийти на маршрути Києва.

Зауважимо, що КП «Київпастранс» 26 січня за результатами тендеру замовило ТОВ «Політехносервіс» нових тролейбусів на 306,24 млн грн. Виробник повинен поставити у Київ 16 низькопідлогових тролейбусів PTS T12309 не раніше 2025 року випуску. Один – до 30 червня, решту – до 1 грудня.

Нагадаємо, нову тарифну модель у комунальному транспорті столиці з разовим квитком по 30 грн планують запровадити з 15 липня 2026 року. На сайті Київради вже з'явилася петиція проти цього рішення, яка рекордно швидко набрала необхідні 6000 голосів.

«Главком» писав, що місячний проїзний на комунальний наземний транспорт Києва та метрополітен після зміни тарифів займе четверту сходинку серед проїзних в столицях Європи. Дорожче тільки в Лондоні, Амстердамі та Стокгольмі. 

До слова, запровадження у Києві тарифу на проїзд у розмірі 30 грн за одну поїздку обернеться для середньостатистичної столичної родини з трьох осіб додатковими витратами у розмірі майже 35 тис. грн на рік. Відповідні розрахунки оприлюднив депутат Київської міської ради, голова бюджетної комісії та лідер опозиційної фракції «Слуга народу» Андрій Вітренко.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

