Антикорупційний активіст викрив КМДА на закупівлі тролейбусів за «найвищими цінами»

За словами Ніколова, у січні журналісти звернули увагу на тендер із закупівлі тролейбусів для Києва на суму близько 300 млн грн

Після початку моніторингу «Київпастранс» переглянув контракт, однак ціну знизив лише на 1%

Журналіст-розслідувач і засновник проєкту Наші гроші Юрій Ніколов заявив, що КП «Київпастранс» закупив тролейбуси для столиці за «найвищими цінами», яких раніше не фіксували на українському ринку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його відео у Youtube.

За словами Ніколова, у січні журналісти звернули увагу на тендер із закупівлі тролейбусів для Києва на суму близько 300 млн грн. Йдеться про турецькі тролейбуси, остаточне складання яких здійснюють в Україні. Столиця планувала придбати їх приблизно по $444 тис. за одиницю.

Розслідувачі порівняли ціни з попередніми контрактами цієї ж компанії та з’ясували, що раніше аналогічні тролейбуси продавали значно дешевше. Зокрема, у Чернівцях їх закуповували приблизно по $436 тис., ще раніше – по $395 тисяч, а ще раніше – навіть по $280 тис. за одиницю.

«Ми не знайшли жодної закупівлі за таку ціну. Не знайшли. Всі були дешевше», – наголосив Ніколов.

Згодом Державна аудиторська служба України відкрила моніторинг закупівлі. Як зазначає журналіст, Київпастранс пояснив високу вартість результатами опитування учасників ринку. Водночас, за словами Ніколова, компанія-переможець спочатку пропонувала нижчу ціну, але комунальне підприємство заклало в тендер дорожчу вартість.

Журналіст додав, що після початку моніторингу «Київпастранс» переглянув контракт, однак ціну знизив лише на 1% – приблизно на 3 млн грн. При цьому закупівлю не скасували, а тролейбуси мають невдовзі вийти на маршрути Києва.

Зауважимо, що КП «Київпастранс» 26 січня за результатами тендеру замовило ТОВ «Політехносервіс» нових тролейбусів на 306,24 млн грн. Виробник повинен поставити у Київ 16 низькопідлогових тролейбусів PTS T12309 не раніше 2025 року випуску. Один – до 30 червня, решту – до 1 грудня.

Нагадаємо, нову тарифну модель у комунальному транспорті столиці з разовим квитком по 30 грн планують запровадити з 15 липня 2026 року. На сайті Київради вже з'явилася петиція проти цього рішення, яка рекордно швидко набрала необхідні 6000 голосів.

«Главком» писав, що місячний проїзний на комунальний наземний транспорт Києва та метрополітен після зміни тарифів займе четверту сходинку серед проїзних в столицях Європи. Дорожче тільки в Лондоні, Амстердамі та Стокгольмі.

До слова, запровадження у Києві тарифу на проїзд у розмірі 30 грн за одну поїздку обернеться для середньостатистичної столичної родини з трьох осіб додатковими витратами у розмірі майже 35 тис. грн на рік. Відповідні розрахунки оприлюднив депутат Київської міської ради, голова бюджетної комісії та лідер опозиційної фракції «Слуга народу» Андрій Вітренко.