«Соціальне таксі» діє у 25 громадах Київщини: хто може скористатися послугою

Послуга соціального таксі може бути безоплатною або частково оплачуваною

Перевезення у соціальному таксі здійснюється за попереднім замовленням не пізніше ніж за 24 години

У Київській області у 25 територіальних громадах діє «Соціальне таксі». У середньому щомісяця послугою користуються близько 700 разів. Про це повідомила пресслужба Київської обласної державної адміністрації, інформує «Главком».

Зазначається, що послуга спрямована на забезпечення доступного та безпечного пересування людей з інвалідністю й інших маломобільних груп населення до медичних, соціальних, адміністративних та інших установ. Право на послугу мають:

люди з інвалідністю І та ІІ групи

діти з інвалідністю

люди з порушенням опорно-рухового апарату, зору, слуху

інші маломобільні групи населення (за окремим рішенням органів соцзахисту).

«Перевезення здійснюється за попереднім замовленням (не пізніше ніж за 24 години). Послуга може бути безоплатною або частково оплачуваною (відповідно до місцевих програм). Надається можливість супроводу», – йдеться у повідомленні.

Громади, в яких діє «Соціальне таксі»:

Баришівська селищна територіальна громада

Березанська міська територіальна громада

Бориспільська міська територіальна громада

Боярська міська територіальна громада

Броварська міська територіальна громада

Бучанська міська територіальна громада

Васильківська міська територіальна громада

Вишгородська міська територіальна громада

Гірська сільська територіальна громада

Гостомельська селищна територіальна громада

Димерська селищна територіальна громада

Дмитрівська сільська територіальна громада

Іванківська селищна територіальна громада

Ірпінська територіальна громада

Калинівська селищна територіальна громада

Козинська територіальна громада

Обухівська міська територіальна громада

Переяславська територіальна громада

Петрівська територіальна громада

Славутицька міська територіальна громада

Студениківська сільська ТГ

Тетіївська міська територіальна громада

Узинська міська територіальна громада

Фастівська міська територіальна громада

Фурсівська сільська територіальна громада.

Нагадаєио, станом на травень минулого року у Київській області послуга «Соціальне таксі» діяла у 12 територіальних громадах . До кінця року планувалося поширити проєкт ще у 10 громадах.

Раніше повідомлялося, що у Києві запустили пілотний проєкт соціального таксі для перевезення дітей з інвалідністю до реабілітаційних центрів, медичних шкіл, спеціальних навчальних закладів.