У Києві за 65 годин повністю відновила роботу АЗС, яку знищив ракетний удар (фото)

АЗС у Дарницькому районі Києва відновила роботу після російського удару 14 травня 2026 року

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Бізнесу знадобилося усього кілька днів, аби відновити роботу

Автозаправна станція у Дарницькому районі Києва, яка зазнала масштабних руйнувань внаслідок прямого влучання російської ракети під час масованої атаки 14 травня 2026 року, вже повернулася до роботи. Столичному бізнесу знадобилося кілька днів, аби знову почати обслуговувати водіїв, повідомляє кореспондент «Главкома».

Для відновлення роботи бізнесу знадобилося менше тижня фото: glavcom.ua

Станом на сьогодні, 19 травня, територію комплексу на вулиці Світлій повністю очистили від завалів, уламків та розтрощених металевих конструкцій. На заправній зоні фахівці вже змонтували та підключили нові паливні колонки. Наступним кроком буде монтаж захисних навісів від дощу над ними.

Паралельно фахівці відбудували приміщення мінімаркету, яке під час вибуху було знищене вщент. Зараз на полицях магазину вже з'явилися перші продукти, вода та напої, а працівники станції продовжують облаштовувати вітрини для клієнтів.

Як повідомив топменеджер мережі АЗС Олександр Мельничук, щоб повернути до життя заправку, яку російська ракета перетворила на руїни, знадобилося 65 годин. «Ще кілька днів тому тут були дим, уламки та тиша після обстрілу. А сьогодні – знову запах кави та автомобілі біля колонок», – написав він у мережі.

Біля магазину облаштовано літній майданчик фото: glavcom.ua

Нагадаємо, у ніч проти 14 травня російські війська завдали по столиці масованого комбінованого удару з використанням балістичних ракет та дронів, від якого постраждали дев'ять районів міста. У Дарницькому районі ворожа ракета поцілила в автозаправний комплекс.

Такий вигляд мала будівля АЗС та мінімаркет після нічної атаки РФ 14 травня 2026 року фото: glavcom.ua

Загалом той удар по Києву забрав життя 24 людей. 15 травня було оголошено Днем жалоби за жертвами наймасованішої атаки Росії.