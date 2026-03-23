На Борщагівці Chevrolet після зіткнення зі скутером перекинувся на дах (фото)

фото: Національна поліція України/Facebook

У Святошинському районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій серйозні травми отримав юний керманич двоколісного транспорту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

За даними правоохоронців, 26-річний водій автомобіля Chevrolet, рухаючись по бульвару Леся Курбаса, під час перестроювання в іншу смугу не впорався з керуванням. У результаті маневру він здійснив наїзд на 18-річного водія електроскутера. Дорожньо-транспортна пригода з потерпілим сталася вчора, 22 березня.

фото: Національна поліція України

Унаслідок автопригоди водій двоколісного транспортного засобу із переломами обох ніг був госпіталізований до медичного закладу.

фото: Національна поліція України

Слідчі затримали винуватця ДТП у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Прилад Драгер показав 0,98 проміле алкоголю в його крові.

фото: Національна поліція України/Facebook

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.   

Нагадаємо, у селищі Макарів на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох мотоциклів, унаслідок якої госпіталізували двох людей. Як попередньо встановили правоохоронці, 18-річний водій мотоцикла Spark скоїв наїзд на 43-річного чоловіка, який у цей момент перетинав дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

