На Київ насувається перша у 2026 році гроза: оголошено жовтий рівень небезпеки

Фахівці закликають мешканців бути пильними та дотримуватися правил безпеки під час грози

Через негоду оголошено І рівень небезпечності (жовтий)

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у столиці та області. У найближчу годину, з утриманням до кінця доби 31 березня, регіон накриє перша цьогорічна гроза. Про це інформує «Главком» з посиланням на Укргідрометцентр.

Через негоду оголошено І рівень небезпечності (жовтий). Фахівці закликають мешканців бути пильними та дотримуватися правил безпеки:

уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі та великих дерев;

не паркувати автомобілі під деревами та хиткими конструкціями.

Куди телефонувати у разі надзвичайних ситуацій:

Куди телефонувати у разі надзвичайних ситуацій:

При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської «Київавтодору»: (044) 284-74-19.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонувати до аварійно-диспетчерської служби «Київзеленбуду»: (044) 272-40-18.

Коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертатися до рятувальників: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонувати 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонувати за номерами: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).

Нагадаємо, 30 березня, на горі Піп-Іван була щільна хмарність, туман та обмежена видимість. Північний вітер посилився до 14 м/с, температура повітря тримається на рівні -3°C.

