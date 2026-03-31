На Київ насувається перша у 2026 році гроза: оголошено жовтий рівень небезпеки
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у столиці та області. У найближчу годину, з утриманням до кінця доби 31 березня, регіон накриє перша цьогорічна гроза. Про це інформує «Главком» з посиланням на Укргідрометцентр.
Через негоду оголошено І рівень небезпечності (жовтий). Фахівці закликають мешканців бути пильними та дотримуватися правил безпеки:
- уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі та великих дерев;
- не паркувати автомобілі під деревами та хиткими конструкціями.
Куди телефонувати у разі надзвичайних ситуацій:
У разі виникнення проблем через негоду киянам радять звертатися за наступними номерами:
- При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської «Київавтодору»: (044) 284-74-19.
- Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонувати до аварійно-диспетчерської служби «Київзеленбуду»: (044) 272-40-18.
- Коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертатися до рятувальників: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).
- При травмуванні людей негайно телефонувати 103.
- При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонувати за номерами: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).
Нагадаємо, 30 березня, на горі Піп-Іван була щільна хмарність, туман та обмежена видимість. Північний вітер посилився до 14 м/с, температура повітря тримається на рівні -3°C.
До слова, «Главком» підготував прогноз магнітних бур на наступні два дні, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.
Коментарі — 0