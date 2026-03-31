На Київ насувається перша у 2026 році гроза: оголошено жовтий рівень небезпеки

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Фахівці закликають мешканців бути пильними та дотримуватися правил безпеки під час грози
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Через негоду оголошено І рівень небезпечності (жовтий)

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у столиці та області. У найближчу годину, з утриманням до кінця доби 31 березня, регіон накриє перша цьогорічна гроза. Про це інформує «Главком» з посиланням на Укргідрометцентр.

Через негоду оголошено І рівень небезпечності (жовтий). Фахівці закликають мешканців бути пильними та дотримуватися правил безпеки:

  • уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі та великих дерев;
  • не паркувати автомобілі під деревами та хиткими конструкціями.

Куди телефонувати у разі надзвичайних ситуацій: 

У разі виникнення проблем через негоду киянам радять звертатися за наступними номерами:

  • При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської «Київавтодору»: (044) 284-74-19.
  • Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонувати до аварійно-диспетчерської служби «Київзеленбуду»: (044) 272-40-18.
  • Коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертатися до рятувальників: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).
  • При травмуванні людей негайно телефонувати 103.
  • При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонувати за номерами: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).

Нагадаємо, 30 березня, на горі Піп-Іван була щільна хмарність, туман та обмежена видимість. Північний вітер посилився до 14 м/с, температура повітря тримається на рівні -3°C.

До слова, «Главком» підготував прогноз магнітних бур на наступні два дні, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. 

