У предмісті Києва працює ППО

Залишайтеся в укриттях!

У ніч на 24 березня російська окупаційна армія атакує Україну безпілотниками. Наразі ворожі БпЛА літають біля Києва. Про це пише «Главком».

Нчальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко написав: «Поблизу столиці зараз ворожі БпЛА. Може бути гучно. Будьте в укриттях до відбою тривоги!».

Мер столиці Віталій Кличко повідомив: «Ворожі БпЛА над Києвом. Наразі курсом на Видубичі. У передмісті столиці столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!»

Як відомо, ввечереі 23 березня під час чергового масованого обстрілу Одеської області російський безпілотник влучив у зупинку громадського транспорту в Одеському районі. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок вибуху травми середньої тяжкості отримали 18-річна дівчина та 51-річний чоловік. Наразі обоє постраждалих перебувають під наглядом лікарів, їм надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, увечері 22 березня Одеська область опинилася під масованою атакою дронів. За повідомленнями, у напрямку регіону рухалося понад 20 безпілотників. Унаслідок атаки в області працювала протиповітряна оборона. Станом на пізній вечір вибухи тривали.

Як повідомлялося, протягом вечора 22 березня російські окупанти вдарили по Кіровоградщині ударними дронами. Внаслідок атаки російських дронів травмована жителька міста Знам’янка.

До слова, вранці 23 березня російські загарбники атакували Кривий Ріг. Через ворожу атаку поранень зазнали двоє чоловіків – 31 та 58 років. Крім того, спалахнула пожежа, яку вже приборкали рятувальники.