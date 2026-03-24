У предмісті Києва працює ППО

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У предмісті Києва працює ППО
Залишайтеся в укриттях!

У ніч на 24 березня російська окупаційна армія атакує Україну безпілотниками. Наразі ворожі БпЛА літають біля Києва. Про це пише «Главком».

Нчальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко написав: «Поблизу столиці зараз ворожі БпЛА. Може бути гучно. Будьте в укриттях до відбою тривоги!».

Мер столиці Віталій Кличко повідомив: «Ворожі БпЛА над Києвом. Наразі курсом на Видубичі. У передмісті столиці столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!»

Як відомо, ввечереі 23 березня під час чергового масованого обстрілу Одеської області російський безпілотник влучив у зупинку громадського транспорту в Одеському районі. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок вибуху травми середньої тяжкості отримали 18-річна дівчина та 51-річний чоловік. Наразі обоє постраждалих перебувають під наглядом лікарів, їм надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, увечері 22 березня Одеська область опинилася під масованою атакою дронів. За повідомленнями, у напрямку регіону рухалося понад 20 безпілотників. Унаслідок атаки в області працювала протиповітряна оборона. Станом на пізній вечір вибухи тривали.

Як повідомлялося, протягом вечора 22 березня російські окупанти вдарили по Кіровоградщині ударними дронами. Внаслідок атаки російських дронів травмована жителька міста Знам’янка.

До слова, вранці 23 березня російські загарбники атакували Кривий Ріг. Через ворожу атаку поранень зазнали двоє чоловіків – 31 та 58 років. Крім того, спалахнула пожежа, яку вже приборкали рятувальники.

Читайте також

Заупокійна Божественна літургія у 4-ту неділю Великого посту
Прощання з Патріархом Філаретом: у Володимирському соборі відбувається літургія. Наживо
22 березня, 11:01
Предстоятель УПЦ КП відійшов у вічність після важкої хвороби
Стало відоме місце поховання Патріарха Філарета
20 березня, 20:58
Рятувальники гасять пожежу на Врубелівському узвозі. 19 березня 2026 року
У Шевченківському районі столиці згоріли автомобіль Audi та гараж: є постраждалий (фото)
19 березня, 12:47
Уламки ворожої ракети опинилися у одній зі столичних водойм
У Києві водолази-сапери вилучили залишки російської ракети (фото)
19 березня, 12:10
Зруйнований склад ресторанів
Окупанти розбомбили склади культової мережі столичних ресторанів
14 березня, 20:32
Поновлення дорожньої розмітки у столиці
Обшуки у «Київавтодорі»: правоохоронці розслідують можливу розтрату коштів на дорожню розмітку
13 березня, 12:40
Опозиція поклала персональну відповідальність за виконання плану стійкості на мера Києва та голову КМДА Віталія Кличка. Така правка була протиснута в рішення Київради
План стійкості Кличка. Банкова влаштувала іспит на міцність столичному меру
13 березня, 09:30
Шахрая викрили після переведення грошей
Пенсіонер із Дніпра «торгував» кріслами в Офісі генпрокурора: подробиці справи
10 березня, 11:49
Понад 30 європейських парламентарів відвідали постраждалу ТЕЦ у Києві
Іноземні делегати на власні очі побачили наслідки атак по ТЕЦ у Києві
25 лютого, 23:55

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
У Києві оголошено повітряну тривогу
У низці областей 23 березня введено аварійні відключення світла
У низці областей 23 березня введено аварійні відключення світла
Відновлення лісу після обстрілів: у Києві висаджено 3 тис. сіянців сосни з домішкою дуба
Відновлення лісу після обстрілів: у Києві висаджено 3 тис. сіянців сосни з домішкою дуба
«Київтеплоенерго» ліквідувало пошкодження тепломережі на мосту Патона
«Київтеплоенерго» ліквідувало пошкодження тепломережі на мосту Патона
На найбільшому озері в Пущі-Водиці стався масовий мор риби (фото)
На найбільшому озері в Пущі-Водиці стався масовий мор риби (фото)
Трагедія через несправний обігрівач: під Києвом у вогні загинуло літнє подружжя
Трагедія через несправний обігрівач: під Києвом у вогні загинуло літнє подружжя

Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
Вчора, 14:58
Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
Вчора, 12:53
Українські дронарі зірвали масштабний наступ росіян: подробиці
Вчора, 07:54
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
22 березня, 21:05
Влада планує навести лад з бізнесом рієлторів: депутати готують закон
22 березня, 15:59
У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
20 березня, 21:52

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
