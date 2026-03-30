Квиток у професію за $6 тис.: у Києві викрито адвоката, який «допомагав» майбутній колезі

У Києві затримали адвоката, який за $6 тис. обіцяв домовитись про успішне складання жінкою адвокатського іспиту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.

Досудове розслідування встановило, що адвокат за $6 тис. мав вплинути на працівників Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва та допомогти жінці скласти іспит, який дозволить їй займатися адвокатською діяльністю. За словами чоловіка, без допомоги успішно скласти іспит неможливо.

Столичному адвокату повідомлено про підозру у зловживанні впливом

Повідомляється, що гроші жінка мала заплатити двома частинами – $3 тис. перед подачею документів та ще стільки ж після отримання адвокатського посвідчення.

Правоохоронці задокументували факт отримання адвокатом першої частини неправомірної вигоди

Затримали адвоката в порядку ст. 208 КПК після отримання першої частини обумовленої суми, йому повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Щодо підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою в розмірі 3 млн грн.

Нагадаємо, на Львівщині СБУ та поліція затримали адвоката Ростислава Каспріва, якого викрили на хабарництві. Затриманого підозрюють у сприянні оформлення інвалідності за гроші. Адвоката викрили на отриманні хабаря у розмірі $3,5 тис. У прокуратурі Львівської області повідомили, що до адвоката Ростислава Каспріва звернувся чоловік за консультацією, щоб з’ясувати деталі оформлення інвалідності у зв'язку з його хворобою. Водночас адвокат запропонував чоловіку отримати ІІІ групу інвалідності за його допомогою.