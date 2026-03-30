Квиток у професію за $6 тис.: у Києві викрито адвоката, який «допомагав» майбутній колезі
Суд призначив підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 3 млн грн
У Києві затримали адвоката, який за $6 тис. обіцяв домовитись про успішне складання жінкою адвокатського іспиту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.
Досудове розслідування встановило, що адвокат за $6 тис. мав вплинути на працівників Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва та допомогти жінці скласти іспит, який дозволить їй займатися адвокатською діяльністю. За словами чоловіка, без допомоги успішно скласти іспит неможливо.
Повідомляється, що гроші жінка мала заплатити двома частинами – $3 тис. перед подачею документів та ще стільки ж після отримання адвокатського посвідчення.
Затримали адвоката в порядку ст. 208 КПК після отримання першої частини обумовленої суми, йому повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).
Щодо підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою в розмірі 3 млн грн.
Нагадаємо, на Львівщині СБУ та поліція затримали адвоката Ростислава Каспріва, якого викрили на хабарництві. Затриманого підозрюють у сприянні оформлення інвалідності за гроші. Адвоката викрили на отриманні хабаря у розмірі $3,5 тис. У прокуратурі Львівської області повідомили, що до адвоката Ростислава Каспріва звернувся чоловік за консультацією, щоб з’ясувати деталі оформлення інвалідності у зв'язку з його хворобою. Водночас адвокат запропонував чоловіку отримати ІІІ групу інвалідності за його допомогою.
