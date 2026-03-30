Квиток у професію за $6 тис.: у Києві викрито адвоката, який «допомагав» майбутній колезі

glavcom.ua
Ірина Міллер
Затримання адвоката, який підозрюється у продажу результатів адвокатського іспиту
фото: Київська міська прокуратура

Суд призначив підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 3 млн грн

У Києві затримали адвоката, який за $6 тис. обіцяв домовитись про успішне складання жінкою адвокатського іспиту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.

Досудове розслідування встановило, що адвокат за $6 тис. мав вплинути на працівників Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва та допомогти жінці скласти іспит, який дозволить їй займатися адвокатською діяльністю. За словами чоловіка, без допомоги успішно скласти іспит неможливо.

Столичному адвокату повідомлено про підозру у зловживанні впливом
фото: Київська міська прокуратура

Повідомляється, що гроші жінка мала заплатити двома частинами – $3 тис. перед подачею документів та ще стільки ж після отримання адвокатського посвідчення.

Правоохоронці задокументували факт отримання адвокатом першої частини неправомірної вигоди
фото: Київська міська прокуратура

Затримали адвоката в порядку ст. 208 КПК після отримання першої частини обумовленої суми, йому повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Щодо підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою в розмірі 3 млн грн.

Нагадаємо, на Львівщині СБУ та поліція затримали адвоката Ростислава Каспріва, якого викрили на хабарництві. Затриманого підозрюють у сприянні оформлення інвалідності за гроші. Адвоката викрили на отриманні хабаря у розмірі  $3,5 тис. У прокуратурі Львівської області повідомили, що до адвоката Ростислава Каспріва звернувся чоловік за консультацією, щоб з’ясувати деталі оформлення інвалідності у зв'язку з його хворобою. Водночас адвокат запропонував чоловіку отримати ІІІ групу інвалідності за його допомогою.

Читайте також

Віктор Орбан
Вето Орбана: як ЄС може розблокувати кредит для Києва?
24 березня, 19:15
НБУ припинив обіг дрібних паперових банкнот старих зразків
Відсьогодні деякі купюри не прийматимуть у крамницях: деталі від Нацбанку
2 березня, 14:12
Сьогодні, 6 березня, столиця переживає найхолодніший день, далі градуси підуть догори
До +15 градусів і без опадів: коли до Києва прийде справжня весна
6 березня, 12:05
Ремонтні роботи проводитимуть на ділянці в напрямку на виїзд із міста, перед поворотом на вул. Академіка Заболотного
Рух на Столичному шосе частково обмежено: де та коли відбуватиметься ремонт
9 березня, 09:15
Внаслідок російської масованої атаки 28 вересня 2025 року на Київ зазнав пошкоджень Інститут кардіології
Кабмін направив 37 млн грн на ремонт Інституту кардіології, пошкодженого під час обстрілу
15 березня, 06:43
Чиновник-колаборант викладає в Криму
Посадовець з Херсонщини, який перейшов на бік окупантів, отримує зарплату з українського бюджету
20 березня, 15:21
З таких саджанців колись має вирости новий ліс
Відновлення лісу після обстрілів: у Києві висаджено 3 тис. сіянців сосни з домішкою дуба
23 березня, 19:04
Червоний контур чітко несе інформацію водіям про заборону виконувати поворот, і цей сигнал добре видно як вночі, так і за будь-яких погодних умов
У Києві з’явився перший світлофор із червоним колом заборони: як він працює
24 березня, 17:47
Дерево перебуває в хорошому фізіологічному стані
У Києві 300-річний Дуб Миколи Пимоненка оголошено пам’яткою природи: де він росте
27 березня, 13:08

Новини

Четверта за добу повітряна тривога у Києві тривала близько 20 хвилин
Четверта за добу повітряна тривога у Києві тривала близько 20 хвилин
Квиток у професію за $6 тис.: у Києві викрито адвоката, який «допомагав» майбутній колезі
Квиток у професію за $6 тис.: у Києві викрито адвоката, який «допомагав» майбутній колезі
Чекала «прильотів» по Києву та писала Путіну: у Мінкульті викрито прихильницю РФ
Чекала «прильотів» по Києву та писала Путіну: у Мінкульті викрито прихильницю РФ
Продовольчі ярмарки у столиці 31 березня – 5 квітня: повний перелік локацій
Продовольчі ярмарки у столиці 31 березня – 5 квітня: повний перелік локацій
Під Києвом вночі палав пасажирський автобус «Богдан»: ДСНС повідомила про наслідки
Під Києвом вночі палав пасажирський автобус «Богдан»: ДСНС повідомила про наслідки
«Пів пенсії за кіло». Мережа сперечається через шоколадні яйця від Roshen
«Пів пенсії за кіло». Мережа сперечається через шоколадні яйця від Roshen

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Вчора, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Вчора, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Вчора, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
