Уламок дрона впав на торговий центр в Голосієвському районі Києва

Внаслідок удару дрона постраждалих не виявлено
фото з відкритих джерел, ілюстративне

Увечері у Києві повітряну тривогу оголошували о 18: 22, відбій оголосили через 20 хвилин

Увечері 18 березня під час атаки РФ на Київ було зафіксовано падіння уламків БпЛА на дах нежитлової будівлі та пошкодження стіни торгового центру у Голосіївському районі. Про це розповіли очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та міський голова Віталій Кличко, інформує «Главком».

«Під час останньої повітряної тривоги у Голосіївському районі було зафіксовано падіння уламків БпЛА на дах нежитлової будівлі. На щастя, обійшлося без пожежі та постраждалих», – йдеться у дописі Тимура Ткаченка.

Пізніше міський голова Віталій Кличко уточнив, що уламок БпЛА впав на дах та також пошкодив стіну торгового центру в Голосіївському районі столиці.

Нагадаємо, увечері у Києві повітряну тривогу оголошували о 18: 22, відбій оголосили через 20 хвилин. Також повітряна тривога лунала кілька разів зранку 18 березня.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники намагалися прорвати фронт на Донецькому та Запорізькому напрямках (Добропільський, Покровський та Гуляйпільський відтинки), використовуючи туман як прикриття для початку весняно-літньої наступальної кампанії. Так, російські війська розпочали масовані штурми одночасно на десяти ділянках, залучивши піхоту, бронетехніку, мотоцикли та кінні підрозділи, проте Сили оборони втримали всі рубежі.

До слова, президент Володимир Зеленський заявляв, що українські військові зірвали російську стратегічну наступальну операцію. Її ворог планував реалізувати у березні.

Справу російського морпіха, який катував жителя Київщини, передано до суду
Уламок дрона впав на торговий центр в Голосієвському районі Києва
Командир, який на Київщині залучав підлеглих до ремонту квартири, вийшов під заставу
Київщина: графіки відключення світла 19 березня 2026 року
В одному з районів Києва зафіксовано падіння уламків дрона
П’яний киянин напав на медиків, які прибули на виклик рятувати його життя

