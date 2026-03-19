Уламок дрона впав на торговий центр в Голосієвському районі Києва

Увечері у Києві повітряну тривогу оголошували о 18: 22, відбій оголосили через 20 хвилин

Увечері 18 березня під час атаки РФ на Київ було зафіксовано падіння уламків БпЛА на дах нежитлової будівлі та пошкодження стіни торгового центру у Голосіївському районі. Про це розповіли очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та міський голова Віталій Кличко, інформує «Главком».

«Під час останньої повітряної тривоги у Голосіївському районі було зафіксовано падіння уламків БпЛА на дах нежитлової будівлі. На щастя, обійшлося без пожежі та постраждалих», – йдеться у дописі Тимура Ткаченка.

Пізніше міський голова Віталій Кличко уточнив, що уламок БпЛА впав на дах та також пошкодив стіну торгового центру в Голосіївському районі столиці.

Нагадаємо, увечері у Києві повітряну тривогу оголошували о 18: 22, відбій оголосили через 20 хвилин. Також повітряна тривога лунала кілька разів зранку 18 березня.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники намагалися прорвати фронт на Донецькому та Запорізькому напрямках (Добропільський, Покровський та Гуляйпільський відтинки), використовуючи туман як прикриття для початку весняно-літньої наступальної кампанії. Так, російські війська розпочали масовані штурми одночасно на десяти ділянках, залучивши піхоту, бронетехніку, мотоцикли та кінні підрозділи, проте Сили оборони втримали всі рубежі.

До слова, президент Володимир Зеленський заявляв, що українські військові зірвали російську стратегічну наступальну операцію. Її ворог планував реалізувати у березні.