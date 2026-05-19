Японія допомогла Києву захистити водопостачання від блекаутів

Мер столиці Віталій Кличко провів зустріч із делегацією Японського агентства міжнародного співробітництва JICA на чолі зі старшою віце-президенткою Юко Міцуї

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Японські партнери передали столиці обладнання для автономної роботи насосних станцій, від яких залежить водопостачання для близько 60 тисяч киян

На насосних станціях Києва встановлюють обладнання для безперебійної роботи, яке столиця отримала від японських партнерів у межах міжнародної допомоги для посилення енергостійкості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

Мер столиці Віталій Кличко провів зустріч у Київській міській державній адміністрації з делегацією Японського агентства міжнародного співробітництва JICA на чолі зі старшою віце-президенткою Юко Міцуї.

За словами Кличка, представники японської делегації відвідали дві артезіанські насосні станції Києва, де вже встановлюють сучасні системи очищення води з можливістю автономної та безперебійної роботи.

«Нове обладнання Київ та ПрАТ «АК «Київводоканал» отримали від компанії JICA у межах «Програми екстреного відновлення» – проекту міжнародної технічної допомоги», – повідомив мер столиці.

Кличко зазначив, що модернізація об’єктів дозволить забезпечити стабільне водопостачання для близько 60 тисяч киян.

За його словами, нові системи не лише підвищують ефективність роботи артезіанських станцій, а й дозволяють їм працювати автономно у разі проблем з електропостачанням.

У міській владі наголосили, що посилення енергостійкості критичної інфраструктури залишається одним із ключових напрямків співпраці Києва з міжнародними партнерами на тлі російських атак по енергетичній системі України.

Нагадаємо, що Україна готує комплексний захист систем водопостачання по всій території країни через загрозу цілеспрямованих атак з боку Росії на критичну інфраструктуру. Уряд уже затвердив відповідні плани стійкості, які охоплюють не окремі області, а всю державу. Основними напрямками роботи є фізичний захист об'єктів критичної інфраструктури та забезпечення водоканалів і насосних станцій резервним живленням.