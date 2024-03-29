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Інститут нацпам'яті пропонує демонтувати столичну арку Свободи українського народу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Інститут нацпам'яті пропонує демонтувати столичну арку Свободи українського народу
Раніше арка на території Хрещатого парку в Києві мала назву Дружби народів
фото: Суспільне

Київський архітектурний комплекс був втіленням ідеї використання монументальної пропаганди в обґрунтуванні міфу про «возз'єднання» України з РФ

Арка Свободи українського народу в Києві, яка раніше називалася аркою Дружби народів, належить до символіки російської імперської політики і підлягає повному демонтажу. Такий висновок зробив Український інститут національної пам'яті.

Профільні експерти вирішили розібратися, чи суперечить встановлена на території Хрещатого парку в Києві арка Дружби народів вимогам закону України «Про засудження і заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії».

Зазначається, що монумент на честь так званого «возз'єднання України з Росією» було встановлено на території Хрещатого парку в Києві в 1982 році під час підготовки до святкування 60-річчя утворення СРСР і 65-ї річниці Жовтневого перевороту 1917 року. Його демонтували у 2022 році.

Трохи далі встановлено витягнуту по горизонталі стелу з багатофігурною групою, у центрі якої розміщені фігури гетьмана війська запорізького Богдана Хмельницького і московського посла боярина Василя Бутурліна.

«Скульптурні групи з'єднані аркою заввишки 35 м, яка мала символізувати єднання братніх республік Радянського Союзу, передусім російського та українського народів», – пише Інститут нацпам’яті.

У повідомленні йдеться, що вказаний архітектурний комплекс був втіленням ідеї використання монументальної пропаганди в обґрунтуванні міфу про «возз'єднання» України з Росією 1654 року, що, своєю чергою, є модернізованим радянською історіографією варіантом концепції російської дореволюційної історіографії про «возз'єднання» України з Росією на Переяславській раді 1654 року.

«Втілений у монументі міф про «возз'єднання» двох «братніх» народів не відповідає історичним реаліям, оскільки фактично Переяславська угода 1654 року була воєнно-політичним союзом, укладеним гетьманом Богданом Хмельницьким із московським царем Олексієм Михайловичем», – йдеться у висновку.

Фахівці вважають, що в радянські часи цей міф, як і ідеологема про Київську Русь – «колиску братніх народів», використовували для підтвердження «вікового прагнення українського народу возз'єднатися з російським», що знайшло своє втілення, окрім іншого, у створенні СРСР та як пропагандистська складова політики створення «нової історичної спільноти – радянського народу».

Тим самим радянська пропаганда намагалася насамперед нівелювати пам'ять про українські державницькі традиції – як часів Національно-визвольної війни 1648-1657 років, так і часів Української революції 1917-1921 років.

Члени експертної комісії Українського інституту національної пам'яті зробили висновок, що арка Дружби народів належить до символіки російської імперської політики та підлягає повному демонтажу.

Нагадаємо, Київрада ухвалила рішення щодо декомунізації назви арки Дружби народів. Тепер це – Арка Свободи українського народу.

Раніше в Києві завершився демонтаж пам’ятника Миколі Щорсу.

До слова, комітет Верховної Ради схвалив нові назви для понад сотні населених пунктів, серед яких – Южне (на Порт-Аненталь), Павлоград (на Матвіїв) і Синельникове (на Ріднопілля).

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Теги: Київ Український інститут національної пам'яті декомунізація пам'ятник столиця

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