Синод Московської церкви обрав єпископом намісника незаконного храму-МАФу

Так званий «Десятинний Храм Пресвятої Богородиці» був збудований без жодних дозволів

Столичний суд раніше зобов'язав УПЦ МП звільнити ділянку від незаконно збудованого церковного МАФу

Священний Синод Московської церкви в України (УПЦ МП) обрав архімандрита Климента (Шмигельського), намісника так званого «Десятинним Храмом Пресвятої Богородиці», єпископом Борівським, вікарієм Київської Митрополії. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.

Скандал навколо зведення каплички, який УПЦ Московського патріархату називають «Десятинним Храмом Пресвятої Богородиці» тягнеться з 2005-го року. Тоді біля фундаменту Десятинної церкви представники Московської церкви в Україні спочатку встановили намет, а потім звели капличку, яку назвали монастирем.

З того часу громадські активісти неодноразово намагалися привернути увагу влади до проблеми незаконного захоплення землі і зведення «малої архітектурної форми». Саме таке визначення дав споруді шість років тому один із судів. У 2012-му році була спроба підпалити приміщення, яку нібито вчинили язичники.

Як зазначається, 15 лютого 2023 року Господарський суд міста Києва задовольнив позовні вимоги Національного музею історії України та МКІП щодо усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою через знесення самовільного об'єкта нерухомого майна та приведення земельної ділянки до попереднього стану. Роботи мають відбутися коштом релігійної громади.

«Храм-МАФ» побудували без дозволів. Він розташований у буферній зоні пам'яток ЮНЕСКО, де заборонено нове будівництво. Крім того, незаконна забудова порушує ансамбль історичного археологічного комплексу «Десятинна церква». Розміщення цієї споруди на земельній ділянці музею суперечить її цільовому використанню.

Згодом Північний апеляційний господарський суд підтвердив зобов'язання УПЦ МП звільнити ділянку від незаконно збудованого храму-МАФу на території Національного музею історії України у Києві.