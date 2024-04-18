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Коли у столичних школах продзвенить останній дзвоник: названа дата

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Коли у столичних школах продзвенить останній дзвоник: названа дата
Останній дзвоник у цьому навчальному році для них пролунає 31 числа
фото: glavcom.ua

 
У Києві школярі сидітимуть за партами до кінця травня

У столиці останній дзвоник для школярів пролунає 31 травня. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.

Зазначається, що таке рішення прийнято з урахуванням того, що школи Києва у 2023/2024 навчальному році не припиняли освітній процес. Наразі не змінювався термін канікул і не корегувалася структура навчального року. Усі працювали за освітніми програмами, схваленими педагогічними радами – відповідно до графіка.

За словами заступника голови КМДА, за рахунок міського бюджету заклади загальної середньої освіти Києва були максимально підготовлені до роботи в нинішніх умовах.

«Нам вдалось не тільки налагодити інтернет в укриттях, що є одним із головних важелів безперебійного освітнього процесу, а й забезпечити школам роботу без віялових відключень електроенергії. Також були чітко організовані дистанційне навчання та робота шкіл у другу зміну», – сказав Мондриївський.

В адміністрації поінформували, що в межах підготовки до національного мультимедійного тестування закладам освіти рекомендують запровадити певні зміни. Зокрема, у травні 2024 року для випускників/випускниць 11-х класів проводити індивідуалізовано-групове навчання. Це має поглибити та систематизувати знанння з обраних предметів і розвантажити учнів в умовах воєнного стану.

Також Департамент освіти та науки запропонував видати (з дотриманням вимог безпеки) документи про освіту відповідно до наступного графіка:

  • свідоцтво про здобуття початкової освіти – з 31 травня до 7 червня
  • свідоцтво про здобуття базової середньої освіти – з 13 до 19 червня
  • свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти – з 20 до 26 червня.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України виділив додаткові кошти на будівництво укриттів у школах. Шмигаль наголосив, що першочергово укриття будуть облаштовувати у регіонах, наближених до зони бойових дій. Найбільше грошей виділять Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областям – по 500 млн грн. По 200 млн грн на будівництво укриттів отримають Миколаївська та Херсонська області. І по 150 млн грн буде виділено Одеській, Сумській та Чернігівській областям.

Теги: школа навчання Київ

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