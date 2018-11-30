Безхатченко викруткою вдарив киянку у груди
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Розсилка
Під час конфлікту чоловік без постійного місця проживання дістав предмет, схожий на викрутку, та вдарив жінку у груди
Поліцейські затримали чоловіка за поранення жінки
На вулиці Бойченка у Дніпровському районі столиці чоловік поранив двірника. 35-річну киянку із проникаючим колото-різаним пораненням грудної клітини забрала «швидка». За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група, яка провела огляд місця події. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.
Начальник Дніпровського правління поліції Олександр Кузьмін розповів, що під час конфлікту чоловік без постійного місця проживання дістав предмет, схожий на викрутку, та вдарив жінку у груди.
«За прикметами потерпілої працівники полку поліції особливого призначення розшукали 41-річного зловмисника і затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», – додав Кузьмін.
Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Фігурантові загрожує до восьми років позбавлення волі.