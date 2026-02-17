У Києві запущено додаткові поїзди Kyiv City Express: розклад

Рейси матимуть зупинку на станції Березняки

Через негоду у столиці посилюється залізничне сполучення через Дніпро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Kyiv City Express.

«17 лютого повертаємо додаткові рейси Kyiv City Express між Видубичами та Дарницею і зворотно! Це ідеальний спосіб перетнути Дніпро без стресу та затримок: 15 грн і онлайн-квиток в телефоні через застосунок УЗ; 10 хв. у дорозі; теплий та сучасний вагон замість «червоних доріг» на мапі», – йдеться у повідомленні.

Розклад додаткових шатлів:

Дарниця – Видубичі: 6:31, 7:31, 8:31, 9:31.

Видубичі – Дарниця: 7:02, 8:02, 9:02.

«Ці рейси матимуть зупинку на станції Березняки і підсилять наш звичний графік КСЕ. Плануйте маршрути розумно та бережіть нерви», – наголошується у повідомленні.

Kyiv City Express додає:

Прокладайте свій маршрут вже зараз: https://kyivcityexpress.uz.gov.ua

Купуйте квитки перед посадкою на борт: https://app.uz.gov.ua/start

До слова, Кабінет міністрів вирішив переспрямувати понад 1,41 млрд грн, які до великої війни було виділено на будівництво міжнародного аеропорту «Дніпро», на купівлю пасажирських вагонів.