Удар по «Охматдиту»: підозру отримав російський генерал, який наказав атакувати лікарню

Раніше військовому було інкриміновано організацію ракетного обстрілу Львова 4 вересня 2024 року

За наказом генерал-майора збройних сил РФ екіпаж ракетоносця-бомбардувальника Ту-95МС здійснив пуск крилатої ракети Х-101, яка влучила у один з корпусів «Охматдиту»

Встановлено російського генерал-майора збройних сил РФ, причетного до організації ракетного удару по Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит». На підставі зібраних доказів, йому повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора.

Йдеться про колишнього першого заступника командувача – начальника штабу дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил ЗС РФ, який нині обіймає посаду командувача дальньої авіації держави-агресора.

Слідство встановило, що, виконуючи накази вищого політичного та військового керівництва РФ, російський генерал-майор координував дії підпорядкованих підрозділів під час масованого ракетного обстрілу території України 8 липня 2024 року. За його наказом екіпаж ракетоносця-бомбардувальника Ту-95МС здійснив пуск крилатої ракети Х-101, яка близько 10:45 влучила у корпус дитячої лікарні «Охматдит».

Ракети цього типу програмуються за заздалегідь визначеними координатами, що свідчить про цілеспрямований характер удару по цивільному медичному закладу.

На момент вибуху в лікарні перебувало понад 600 дітей. Внаслідок атаки загинули молода лікарка та дідусь однієї з пацієнток. Поранення та травми отримали щонайменше 34 особи, серед яких дев’ятеро дітей. Окрім людських жертв, удар спричинив масштабні руйнування корпусів та знищив унікальне медичне обладнання.

Офіс генерального прокурора зазначив, що це не перша підозра в послужному списку російського генерала. Раніше йому інкримінували організацію ракетного обстрілу Львова 4 вересня 2024 року.Та атака забрала життя вісьмох людей, серед яких – члени родини Базилевич (Ярина, Дарина, Емілія та Євгенія).

«Кожна зруйнована дитяча доля, кожне забране життя та кожен понівечений камінь лікарні — це злочини, які не мають терміну давності. Зібрані докази стануть основою для вироків як в українських, так і в міжнародних судах», – підкреслили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, 8 липня 2025 року, в роковини ракетного удару по Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» у Києві, воєнна розвідка України розкрила інформацію про одного з відповідальних за підготовку цього воєнного злочину військовослужбовця РФ. Йдеться про майора ЗС РФ Шейнова Дениса Олексійовича – начальника спеціальної інженерної служби 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії.

Також Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило дані, що стосуються виробництва російських крилатих ракет Х-101. За інформацією розвідки, десятки підприємств, які є розробниками та виробниками цих ракет або їхніх складових, досі не перебувають під санкціями жодної з країн санкційної коаліції.

Нагадаємо, 8 липня 2024 року внаслідок ракетного удару було зруйновано частину будівель дитячої лікарні «Охматдит». Постраждали новий лікувально-діагностичний корпус, адміністративний та токсикологічний корпуси, трансформаторна підстанція і хірургічний корпус.