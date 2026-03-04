Головна Київ Новини
search button user button menu button

Удар по «Охматдиту»: підозру отримав російський генерал, який наказав атакувати лікарню

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Удар по «Охматдиту»: підозру отримав російський генерал, який наказав атакувати лікарню
Раніше військовому було інкриміновано організацію ракетного обстрілу Львова 4 вересня 2024 року
фото: Офіс генерального прокурора

За наказом генерал-майора збройних сил РФ екіпаж ракетоносця-бомбардувальника Ту-95МС здійснив пуск крилатої ракети Х-101, яка влучила у один з корпусів «Охматдиту»

Встановлено російського генерал-майора збройних сил РФ, причетного до організації ракетного удару по Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит». На підставі зібраних доказів, йому повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора.

Йдеться про колишнього першого заступника командувача – начальника штабу дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил ЗС РФ, який нині обіймає посаду командувача дальньої авіації держави-агресора.

Слідство встановило, що, виконуючи накази вищого політичного та військового керівництва РФ, російський генерал-майор координував дії підпорядкованих підрозділів під час масованого ракетного обстрілу території України 8 липня 2024 року. За його наказом екіпаж ракетоносця-бомбардувальника Ту-95МС здійснив пуск крилатої ракети Х-101, яка близько 10:45 влучила у корпус дитячої лікарні «Охматдит».

Ракети цього типу програмуються за заздалегідь визначеними координатами, що свідчить про цілеспрямований характер удару по цивільному медичному закладу.

На момент вибуху в лікарні перебувало понад 600 дітей. Внаслідок атаки загинули молода лікарка та дідусь однієї з пацієнток. Поранення та травми отримали щонайменше 34 особи, серед яких дев’ятеро дітей. Окрім людських жертв, удар спричинив масштабні руйнування корпусів та знищив унікальне медичне обладнання.

Офіс генерального прокурора зазначив, що це не перша підозра в послужному списку російського генерала. Раніше йому інкримінували організацію ракетного обстрілу Львова 4 вересня 2024 року.Та атака забрала життя вісьмох людей, серед яких – члени родини Базилевич (Ярина, Дарина, Емілія та Євгенія).

«Кожна зруйнована дитяча доля, кожне забране життя та кожен понівечений камінь лікарні — це злочини, які не мають терміну давності. Зібрані докази стануть основою для вироків як в українських, так і в міжнародних судах», – підкреслили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо,  8 липня 2025 року, в роковини ракетного удару по Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» у Києві, воєнна розвідка України розкрила інформацію про одного з відповідальних за підготовку цього воєнного злочину військовослужбовця РФ. Йдеться про майора ЗС РФ Шейнова Дениса Олексійовича – начальника спеціальної інженерної служби 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії.

Також Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило дані, що стосуються виробництва російських крилатих ракет Х-101. За інформацією розвідки, десятки підприємств, які є розробниками та виробниками цих ракет або їхніх складових, досі не перебувають під санкціями жодної з країн санкційної коаліції.

Нагадаємо,  8 липня 2024 року внаслідок ракетного удару було зруйновано частину будівель дитячої лікарні «Охматдит». Постраждали новий лікувально-діагностичний корпус, адміністративний та токсикологічний корпуси, трансформаторна підстанція і хірургічний корпус.

Теги: Охматдит обстріл Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повітряна тривога у Києві тривала три години
Повітряна тривога у Києві тривала три години
12 лютого, 05:20
Росіяни атакували житловий сектор Краматорська
Окупанти вдарили по Краматорську: троє братів загинули, маму та бабусю поранено
13 лютого, 09:35
За попередньою інформацією, минулося без постраждалих
На станції метро «Теремки» обвалилась стеля (відео)
15 лютого, 23:49
Урядовець закликав підготуватися до наступних викликів
Шмигаль заявив про підготовку Росією нових ударів по енергетиці
20 лютого, 21:17
Поліція затримала 16 учасників злочинної групи, зокрема й організатора. Усім їм повідомлено про підозру
Кокаїн для шоу-бізнесу? У Києві викрито наркомережу з оборотом 17 млн грн на місяць
13 лютого, 15:54
У Харкові лунають вибухи
У Харкові прогриміли вибухи: місто під атакою БпЛА та ракет
26 лютого, 03:52
Автомобілі спеціально обладнані для перевезення людей з інвалідністю
З 1 березня у Києві запрацює нова транспортна послуга для захисників: як скористатися
24 лютого, 10:34
У «Софії Київській» відкривається масштабний виставковий проєкт «Мистецтво на зламі сезонів»
У «Софії Київській» відкривається масштабний виставковий проєкт «Мистецтво на зламі сезонів»
25 лютого, 14:21
Комунальники перепрошують за тимчасові незручності та радять водіям враховувати обмеження під час планування маршруту
Рух вулицею Андрія Малишка обмежено до 20 березня (схема)
2 березня, 09:33

Новини

Безплатне стентування судин серця у Києві: як отримати послугу
Безплатне стентування судин серця у Києві: як отримати послугу
Бюро знахідок у київському метро: де та як забрати загублену річ
Бюро знахідок у київському метро: де та як забрати загублену річ
Удар по «Охматдиту»: підозру отримав російський генерал, який наказав атакувати лікарню
Удар по «Охматдиту»: підозру отримав російський генерал, який наказав атакувати лікарню
Привласнення квартири померлої киянки: підозру отримали ексголова суду та група адвокатів
Привласнення квартири померлої киянки: підозру отримали ексголова суду та група адвокатів
На «Лук'янівській» триває заміна вхідних дверей: як працюватиме станція
На «Лук'янівській» триває заміна вхідних дверей: як працюватиме станція
На Троєщині змінено рух електротранспорту через ремонт шляхопроводу (схема)
На Троєщині змінено рух електротранспорту через ремонт шляхопроводу (схема)

Новини

Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
Вчора, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
Вчора, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Вчора, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
2 березня, 21:00
Міжнародний паралімпійський комітет заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
2 березня, 16:37

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua