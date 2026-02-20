20 лютого у Печерському районі частково обмежено рух транспорту: де саме

«Київавтодор» просить громадян враховувати обмеження під час планування маршруту

Сьогодні, 20 лютого, у зв'язку із роботою дорожників частково обмежуватимуть рух транспорту в Печерському районі столиці. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації із посиланням на КК «Київавтодор», інформує «Главком».

Зазначається, що ремонт триватиме із 8:00 до 20:00. Дорожники ремонтуватимуть ділянку проїжджої частини Набережного шосе від транспортної розв'язки мосту ім. Патона до Поштової площі. Під час робіт рух частково обмежуватимуть почергово однією смугою.

Громадян просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Раніше повідомлялося, що у Києві до 28 лютого частково обмежуватимуть рух Південним мостом. Дорожники ремонтуватимуть конструкції деформаційних швів на ділянці мосту через Дніпро та на правобережній естакаді з боку с. Корчувате у напрямку руху з правого на лівий берег.

До 30 листопада в Києві закрили рух шляхопроводом на вул. Рональда Рейгана через капремонт. Авто їздитимуть в об'їзд за тимчасовою схемою. Також внесли зміни в маршрути автобусів №6, 44 та 37ТР. Зупинку швидкісного трамвая «Рональда Рейгана» тимчасово перенесли на 70 м у напрямку вул. Каштанової.