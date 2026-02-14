Головна Київ Новини
Квітковий ажіотаж у Києві: скільки коштує символ кохання у 2026 році

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Квітковий ажіотаж у Києві: скільки коштує символ кохання у 2026 році
На День святого Валентина у столиці точки з продажами квітів пропонують різноманітний вибір та ціни

Цьогорічний День святого Валентина у столиці традиційно супроводжується великим попитом на квіти. Попри логістичні виклики та лютневі морози, київські ринки, супермаркети та квіткові лавки пропонують широкий асортимент – від бюджетних тюльпанів до елітних імпортних троянд. «Главком» зібрав підбірку цін у різних локаціях столиці.

Тюльпан

Квітковий ажіотаж у Києві: скільки коштує символ кохання у 2026 році фото 1
Квітковий ажіотаж у Києві: скільки коштує символ кохання у 2026 році фото 2
Тюльпан залишається найпопулярнішим вибором для киян завдяки своїй весняній символіці та відносній доступності. Найдешевші пропозиції зараз можна знайти у великих мережах супермаркетів, як-от «Новус», де один тюльпан коштує від 50 грн.

Квітковий ажіотаж у Києві: скільки коштує символ кохання у 2026 році фото 3
Квітковий ажіотаж у Києві: скільки коштує символ кохання у 2026 році фото 4
На стихійних ринках біля станцій метро ціни трохи вищі. Наприклад, на «Берестейській» за маленький тюльпан просять 65 грн, а на «Героїв Дніпра» середня ціна становить 60 грн за штуку. У самому центрі міста, на Хрещатику, за добірний довгий тюльпан доведеться віддати 70–80 грн.

Троянди

Ціни на троянди суттєво варіюються залежно від висоти стебла та походження квітки. Українська троянда середньої довжини коштує в межах 90–120 грн.

Квітковий ажіотаж у Києві: скільки коштує символ кохання у 2026 році фото 5
Квітковий ажіотаж у Києві: скільки коштує символ кохання у 2026 році фото 6
Квітковий ажіотаж у Києві: скільки коштує символ кохання у 2026 році фото 7
Квітковий ажіотаж у Києві: скільки коштує символ кохання у 2026 році фото 8
Квітковий ажіотаж у Києві: скільки коштує символ кохання у 2026 році фото 9
Якщо ж ви шукаєте великі бутони еквадорських сортів, готуйтеся до вищих витрат. Найдорожчі позиції на центральних квіткових рядах Києва сягають 180 грн за одну квітку.

Де шукати квіти: короткий огляд цін

Мережа «Новус» та інші супермаркети: тюльпани по 50 грн – найкращий варіант для великих оберемків.

Квітковий ажіотаж у Києві: скільки коштує символ кохання у 2026 році фото 10
Квітковий ажіотаж у Києві: скільки коштує символ кохання у 2026 році фото 11
  • Район метро «Берестейська»: невеликі тюльпани по 65 грн.
  • Район метро «Героїв Дніпра»: квіти в середньому по 60 грн.
  • Хрещатик та центр: найвищі ціни – тюльпани до 80 грн, троянди до 180 грн.

Нагадаємо, традиційно День святого Валентина весь світ святкує 14 лютого. За традицією, закохані проводять цей день разом, готують одне одному різноманітні подарунки та приємні сюрпризи. Головними атрибутами свята вважаються листівки у формі сердечка, м'які іграшки, шоколад і квіти.

Як відомо, щорічно 14 лютого світ відзначає День Святого Валентина, або День всіх закоханих. День всіх закоханих – це свято романтики, кохання та ніжності. У цей день прийнято дарувати коханим і дорогим людям квіти, цукерки, повітряні кульки та інші приємні подарунки.

Невід'ємний атрибут свята – «валентинка» – невелика листівка із зізнанням у коханні. Валентинки, як правило, роблять у формі серця і прикрашають трояндочками, ангелами, голубками або кошенятами, які цілуються.

