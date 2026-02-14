Квітковий ажіотаж у Києві: скільки коштує символ кохання у 2026 році

На День святого Валентина у столиці точки з продажами квітів пропонують різноманітний вибір та ціни

Цьогорічний День святого Валентина у столиці традиційно супроводжується великим попитом на квіти. Попри логістичні виклики та лютневі морози, київські ринки, супермаркети та квіткові лавки пропонують широкий асортимент – від бюджетних тюльпанів до елітних імпортних троянд. «Главком» зібрав підбірку цін у різних локаціях столиці.

Тюльпан

Тюльпан залишається найпопулярнішим вибором для киян завдяки своїй весняній символіці та відносній доступності. Найдешевші пропозиції зараз можна знайти у великих мережах супермаркетів, як-от «Новус», де один тюльпан коштує від 50 грн.

На стихійних ринках біля станцій метро ціни трохи вищі. Наприклад, на «Берестейській» за маленький тюльпан просять 65 грн, а на «Героїв Дніпра» середня ціна становить 60 грн за штуку. У самому центрі міста, на Хрещатику, за добірний довгий тюльпан доведеться віддати 70–80 грн.

Троянди

Ціни на троянди суттєво варіюються залежно від висоти стебла та походження квітки. Українська троянда середньої довжини коштує в межах 90–120 грн.

Якщо ж ви шукаєте великі бутони еквадорських сортів, готуйтеся до вищих витрат. Найдорожчі позиції на центральних квіткових рядах Києва сягають 180 грн за одну квітку.

Де шукати квіти: короткий огляд цін

Мережа «Новус» та інші супермаркети: тюльпани по 50 грн – найкращий варіант для великих оберемків.

Район метро «Берестейська»: невеликі тюльпани по 65 грн.

невеликі тюльпани по 65 грн. Район метро «Героїв Дніпра»: квіти в середньому по 60 грн.

квіти в середньому по 60 грн. Хрещатик та центр: найвищі ціни – тюльпани до 80 грн, троянди до 180 грн.

