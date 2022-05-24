  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Безсмертний розповів про головного ворога українців у окупації

    Роман Безсмертний назвав смартфон головним ворогом українців, які перебувають у окупації - Безсмертний розповів про головного ворога українців у окупації
    Роман Безсмертний назвав смартфон головним ворогом українців, які перебувають у окупації
    фото: скріншот

    Російські окупанти регулярно перевіряли телефони українців

    Відомий політик, нардеп чотирьох скликань, колишній член ТКГ Роман Безсмертний, який провів майже місяць у окупації в рідному Мотижині на Київщині, розповів про цікавість окупантів до смартфонів українців.

    Про це нюанси використання цих засобів зв’язку в умовах окупації Безсмертний згадав у ефірі «Сніданку з 1+1».

    За словами політика, росіяни регулярно робили рейди селом. Перед цим, хвилин за 15, вони вмикали засоби РЕБ (радіоелектронної боротьби – ред.), що глушило увесь зв’язок в селі.

    Це значило, що телефони треба сховати – бо ці ґаджети, пояснив Безсмертний, є найбільшим ворогом в окупації. Тож за цей час люди мали встигнути стерти усю інформацію зі смартфонів.

    «Слава Богу, люди зрозуміли це – і вимикали смартфони чи давали «фальшиві» телефони (якими насправді не користувалися, тож там не було жодного «компромату» на власників – ред.)»,в – розповів політик.

    Ті телефони, які окупанти не могли розблокувати, вони просто розстрілювали: «По сусідніх дворах досі валяються решкти цих телефонів».

    Ті ж телефони, які вдалося розблокувати і отримати з них інформацію, рашисти просто крали. Причому з часом перестали обмежуватися лише смартфонами: «Крали все, навушники, плеєри – це усе виносилося. Я бачив повні сумки з електронікою, побутовими речами».

    Нагадаємо, Роман Безсмертний не зміг забрати маму із рідного села Мотижин, тому майже місяць провів у окупації.

    Головним шоком окупантів, за словами Безсмертного, були умови, в яких живуть українці. Політик розповів, що рашисти саме тому, від заздрості, і грабували та знищували українські оселі – заявляючи, що «ви собі ще набудуєте».

    Також окупанти намагалися знайти у селі людей, які «тримають» цей населений пункт – не розуміючи, що в Україні такі російські правила не працюють.

    Теги: росія окупанти війна Київщина Україна смартфон окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Безсмертний розповів про головного ворога українців у окупації