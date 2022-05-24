Безсмертний розповів про головного ворога українців у окупації

Російські окупанти регулярно перевіряли телефони українців

Відомий політик, нардеп чотирьох скликань, колишній член ТКГ Роман Безсмертний, який провів майже місяць у окупації в рідному Мотижині на Київщині, розповів про цікавість окупантів до смартфонів українців.

Про це нюанси використання цих засобів зв’язку в умовах окупації Безсмертний згадав у ефірі «Сніданку з 1+1».

За словами політика, росіяни регулярно робили рейди селом. Перед цим, хвилин за 15, вони вмикали засоби РЕБ (радіоелектронної боротьби – ред.), що глушило увесь зв’язок в селі.

Це значило, що телефони треба сховати – бо ці ґаджети, пояснив Безсмертний, є найбільшим ворогом в окупації. Тож за цей час люди мали встигнути стерти усю інформацію зі смартфонів.

«Слава Богу, люди зрозуміли це – і вимикали смартфони чи давали «фальшиві» телефони (якими насправді не користувалися, тож там не було жодного «компромату» на власників – ред.)»,в – розповів політик.

Ті телефони, які окупанти не могли розблокувати, вони просто розстрілювали: «По сусідніх дворах досі валяються решкти цих телефонів».

Ті ж телефони, які вдалося розблокувати і отримати з них інформацію, рашисти просто крали. Причому з часом перестали обмежуватися лише смартфонами: «Крали все, навушники, плеєри – це усе виносилося. Я бачив повні сумки з електронікою, побутовими речами».

Нагадаємо, Роман Безсмертний не зміг забрати маму із рідного села Мотижин, тому майже місяць провів у окупації.

Головним шоком окупантів, за словами Безсмертного, були умови, в яких живуть українці. Політик розповів, що рашисти саме тому, від заздрості, і грабували та знищували українські оселі – заявляючи, що «ви собі ще набудуєте».

Також окупанти намагалися знайти у селі людей, які «тримають» цей населений пункт – не розуміючи, що в Україні такі російські правила не працюють.