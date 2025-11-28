Австрія: у згорілому автомобілі знайдено тіло українця з ознаками насильницької смерті

Обставини вбивства та мотиви злочину зараз активно розслідуються

У Відні, у згорілому легковому автомобілі, було виявлено тіло 21-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті. Як повідомляє «Главком» з посиланням на австрійські ЗМІ, загиблий, ймовірно, був громадянином України.

Інцидент стався в ніч на середу, 26 листопада, в районі Донауштадт. Місцевий житель побачив палаючий автомобіль і викликав екстрені служби. Пожежники загасили вогонь, і на задньому сидінні авто було знайдено тіло чоловіка.

За повідомленням поліції Відня, тіло вже пройшло судово-медичну експертизу. Висновки свідчать, що жертва загинула від насильницької смерті. На тілі виявлено сліди ударів тупим предметом, але основною причиною смерті вважається асфіксія від вдихання диму або тепловий шок.

Правоохоронці змогли частково встановити особу загиблого, однак остаточне підтвердження буде отримано після ДНК-аналізу. За попередньою інформацією, мова йде про 21-річного чоловіка, якого в ніч на 26 листопада родина, що проживає за кордоном, заявила як зниклого безвісти.

Поліція також зазначила, що пожежа, ймовірно, була навмисно підпалена в салоні автомобіля з використанням займистої речовини. Обставини вбивства та мотиви злочину зараз активно розслідуються.

Автомобіль, у якому було знайдено тіло, належав загиблому. Згідно з повідомленнями австрійських ЗМІ, серед яких газета Kronen Zeitung та інформаційне агентство ARA, загиблий був громадянином України.

