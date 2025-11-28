Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Австрія: у згорілому автомобілі знайдено тіло українця з ознаками насильницької смерті

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Австрія: у згорілому автомобілі знайдено тіло українця з ознаками насильницької смерті
Правоохоронці змогли частково встановити особу загиблого
фото з відкритих джерел

Обставини вбивства та мотиви злочину зараз активно розслідуються

У Відні, у згорілому легковому автомобілі, було виявлено тіло 21-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті. Як повідомляє «Главком» з посиланням на австрійські ЗМІ, загиблий, ймовірно, був громадянином України.

Інцидент стався в ніч на середу, 26 листопада, в районі Донауштадт. Місцевий житель побачив палаючий автомобіль і викликав екстрені служби. Пожежники загасили вогонь, і на задньому сидінні авто було знайдено тіло чоловіка.

За повідомленням поліції Відня, тіло вже пройшло судово-медичну експертизу. Висновки свідчать, що жертва загинула від насильницької смерті. На тілі виявлено сліди ударів тупим предметом, але основною причиною смерті вважається асфіксія від вдихання диму або тепловий шок.

Правоохоронці змогли частково встановити особу загиблого, однак остаточне підтвердження буде отримано після ДНК-аналізу. За попередньою інформацією, мова йде про 21-річного чоловіка, якого в ніч на 26 листопада родина, що проживає за кордоном, заявила як зниклого безвісти.

Поліція також зазначила, що пожежа, ймовірно, була навмисно підпалена в салоні автомобіля з використанням займистої речовини. Обставини вбивства та мотиви злочину зараз активно розслідуються.

Автомобіль, у якому було знайдено тіло, належав загиблому. Згідно з повідомленнями австрійських ЗМІ, серед яких газета Kronen Zeitung та інформаційне агентство ARA, загиблий був громадянином України.

Нагадаємо, уранці 11 жовтня в Києві в автомобілі виявили тіло 32-річного підприємця і криптоблогера Костянтина Ганіча з вогнепальним пораненням голови. Він використовував псевдонім у соцмережах – Kostya Kudo. За даними Youcontrol, Ганіч був директором громадської організації «Асоціації трейдерів України», головний офіс якої розташований у Києві.

Теги: пожежа вбивство Австрія розслідування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрони атакували Дніпропетровщину
Окупанти атакували Дніпропетровщину: виникли пожежі, пошкоджено лінії електропередач
22 листопада, 07:41
Масштабна пожежа знищила квартал у японському місті Оіта
У Японії пожежа знищила цілий міський квартал
20 листопада, 16:45
СБУ повідомила про ураження другого за величиною нафтового порту рф
СБУ та Сили оборони атакували другий за розміром нафтоекспортний порт Росії
14 листопада, 14:01
Корупція в «Енергоатомі». Хроніка операції «Мідас»
Корупція в «Енергоатомі». Хроніка операції «Мідас»
13 листопада, 08:57
Мельниченко спочатку звернувся до Тимошенко і Симоненка
Касетному скандалу – 25 років. Ексспікер Мороз розказав, хто відмовив майору Мельниченку у допомозі
3 листопада, 09:04
РФ ударила по магазину в Самарівському районі
Удар РФ по магазину на Дніпропетровщині: серед загиблих двоє дітей
2 листопада, 08:59
Пожежа в окупованій Луганщині
На окупованій Луганщині та на Курщині уражено підстанції
2 листопада, 00:28
В окупованому Криму пролунали вибухи
В окупованому Криму пролунали вибухи, виникла пожежа
1 листопада, 23:20
Затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
Готувався до вчинення терактів. У Києві затримано колишнього військового інструктора-іноземця
29 жовтня, 19:13

Соціум

Австрія: у згорілому автомобілі знайдено тіло українця з ознаками насильницької смерті
Австрія: у згорілому автомобілі знайдено тіло українця з ознаками насильницької смерті
Трамп анонсував заходи США проти венесуельських наркоторговців на суші
Трамп анонсував заходи США проти венесуельських наркоторговців на суші
П’ять українських світлин увійшли до добірки Time серед головних фото 2025 року
П’ять українських світлин увійшли до добірки Time серед головних фото 2025 року
20-річна бійчиня Нацгвардії померла після стрілянини у Вашингтоні
20-річна бійчиня Нацгвардії померла після стрілянини у Вашингтоні
Венесуела анулювала права на польоти для шести міжнародних авіакомпаній через напруженість зі США
Венесуела анулювала права на польоти для шести міжнародних авіакомпаній через напруженість зі США
Поранення нацгвардійців біля Білого дому: зʼявилося фото стрільця
Поранення нацгвардійців біля Білого дому: зʼявилося фото стрільця

Новини

В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
Вчора, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Вчора, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua