У Китаї поїзд під час випробувань збив людей: загинуло 11 осіб

Поїзд збив робітників на коліях у Куньміні

У місті Куньмін на південному заході Китаю 27 листопада поїзд, який тестував сейсмічне обладнання, збив людей на залізничних коліях. Внаслідок інциденту загинули 11 осіб, ще двоє отримали травми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агентство «Синьхуа».

«Поїзд, який проводив у четвер уранці випробування сейсмічного обладнання, наїхав на групу робітників, котрі перебували на залізничних коліях [...] станції Лоянчжень міста Куньмін», – йдеться в повідомленні.



Крім загиблих, є ще двоє постраждалих. Агентство зазначає, що триває розслідування причин катастрофи, а станція вже працює у штатному режимі.

За даними Reuters, аварія сталася на вигнутій ділянці залізниці під час ранкових випробувань поїзда, що значно ускладнило безпечне пересування залізничників. Це найсмертоносніша залізнична аварія в Китаї за останні десять років.

