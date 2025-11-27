Головна Світ Соціум
У Китаї поїзд під час випробувань збив людей: загинуло 11 осіб

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Поїзд збив робітників на коліях у Куньміні

У місті Куньмін на південному заході Китаю 27 листопада поїзд, який тестував сейсмічне обладнання, збив людей на залізничних коліях. Внаслідок інциденту загинули 11 осіб, ще двоє отримали травми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агентство «Синьхуа».

«Поїзд, який проводив у четвер уранці випробування сейсмічного обладнання, наїхав на групу робітників, котрі перебували на залізничних коліях [...] станції Лоянчжень міста Куньмін», – йдеться в повідомленні. 
 
Крім загиблих, є ще двоє постраждалих. Агентство зазначає, що триває розслідування причин катастрофи, а станція вже працює у штатному режимі.

За даними Reuters, аварія сталася на вигнутій ділянці залізниці під час ранкових випробувань поїзда, що значно ускладнило безпечне пересування залізничників. Це найсмертоносніша залізнична аварія в Китаї за останні десять років.

Нагадаємо, що на півдні Чехії зіткнулися два пасажирські поїзди. Внаслідок аварії постраждали понад 40 осіб. Інцидент трапився на залізничній ділянці Зліві – Дівчице в районі Ческе-Будейовіце близько 06:19 за місцевим часом. Один з потягів прямував із Ческе-Будейовіце, а інший їхав у протилежному напрямку.
 
Як відомо, у Польщі, поблизу села Жичин Мазовецького воєводства на ділянці залізниці було виявлено значне пошкодження колії, що призвело до зупинки руху на важливому сполученні Варшава-Люблін.

трагедія Китай потяг розслідування

