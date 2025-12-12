В українського чемпіона світу народився син

Олексій Борута у минулому році став чемпіоном світу з пляжної боротьби

У родині Олексія Борути наприкінці року сталася надзвичайно приємна та важлива подія

У титулованого українського борця Олексію Борути та його дружини Ірини Суліми народився син. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Асоціацію спортивної боротьби Київської області.

«Щирі вітання нашому борцю Олексію Боруті та його дружині Ірині Сулімі з народженням сина. Найважливіша перемога – на цей раз поза килимом. Нехай у вашій родині буде багато тепла, сили й щасливих моментів», – йдеться у дописі.

Олексій Борута у минулому році став чемпіоном світу з пляжної боротьби. У цьому році здобув срібло світової першості з цього виду спорту.

Також у цьому році Олексій боровся за бронзову нагороду Чемпіонату Європи з вільної боротьби. У поєдинку за медаль українець змагався з лідером посіву Акакі Кемертелідзе – поступився з рахунком 2:6.

У 2018 році Борута переміг на чемпіонаті Європи U23.

Нагадаємо, зіркова українська борчиня Аліна Грушина-Акобія повідомила, що вона та інший український борець Олександр Грушин стануть батьками.

26-річна Аліна Грушина-Акобія – дворазова чемпіонка Європи з боротьби. Також вона володарка бронзи та срібла континентальних першостей.

У 2022 році Аліна здобула бронзу світової першості. На Олімпіаді-2024 Грушина-Акобія дійшла до 1/4 фіналу турніру з жіночої боротьби.

Чоловік Аліни Олександр Грушин є бронзовим та срібним призером чемпіонатів Європи з греко-римської боротьби.