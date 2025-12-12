Головна Спорт Новини
search button user button menu button

В українського чемпіона світу народився син

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
В українського чемпіона світу народився син
Олексій Борута у минулому році став чемпіоном світу з пляжної боротьби
фото: UWW

У родині Олексія Борути наприкінці року сталася надзвичайно приємна та важлива подія

У титулованого українського борця Олексію Борути та його дружини Ірини Суліми народився син. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Асоціацію спортивної боротьби Київської області.

«Щирі вітання нашому борцю Олексію Боруті та його дружині Ірині Сулімі з народженням сина. Найважливіша перемога – на цей раз поза килимом. Нехай у вашій родині буде багато тепла, сили й щасливих моментів», – йдеться у дописі.

Олексій Борута у минулому році став чемпіоном світу з пляжної боротьби. У цьому році здобув срібло світової першості з цього виду спорту.

Також у цьому році Олексій боровся за бронзову нагороду Чемпіонату Європи з вільної боротьби. У поєдинку за медаль українець змагався з лідером посіву Акакі Кемертелідзе – поступився з рахунком 2:6.

У 2018 році Борута переміг на чемпіонаті Європи U23.

Нагадаємо, зіркова українська борчиня Аліна Грушина-Акобія повідомила, що вона та інший український борець Олександр Грушин стануть батьками.

26-річна Аліна Грушина-Акобія – дворазова чемпіонка Європи з боротьби. Також вона володарка бронзи та срібла континентальних першостей.

У 2022 році Аліна здобула бронзу світової першості. На Олімпіаді-2024 Грушина-Акобія дійшла до 1/4 фіналу турніру з жіночої боротьби.

Чоловік Аліни Олександр Грушин є бронзовим та срібним призером чемпіонатів Європи з греко-римської боротьби.

Теги: Олексій Борута діти вільна боротьба спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Індуска не була володаркою олімпійської ліцензії, але зуміла пройти національний відбір на Олімпіаду та спричинити там один з найепічніших скандалів в історії виду спорту
Скандальна борчиня Пхогат відновила свою спортивну кар'єру
Сьогодні, 16:19
У 2021 році Кушніков здобув срібло чемпіонату Чувашської республіки з гирьового спорту
ЗСУ на фронті ліквідували срібного призера Чувашії з гирьового спорту
Вчора, 13:17
Враховуючи карантин від української федерації, кар'єрі Лискун прийшов кінець
Втеча української чемпіонки Лискун до Росії: всі деталі скандалу
4 грудня, 22:30
Жінка змушувала свою п’ятирічну доньку, завантажувати посилки з наркотиками у поштомати
У Львові затримано матір, яка залучала свою п’ятирічну доньку до продажу наркотиків (фото)
27 листопада, 19:44
У день отримання покарання колумбієць підписав контракт з іспанською професійною командою
Дворазовий чемпіон світу отримав вирок за водіння у нетверезому стані
26 листопада, 21:56
Христина Дмитренко є однією з лідерок українського біатлону
Жіноча збірна України з біатлону назвала склад на стартовий етап Кубка світу
19 листопада, 14:28
Пейдж померла у своєму будинку в Аделаїді
Пішла з життя 28-річна паралімпійська чемпіонка з велоспорту Греко
17 листопада, 11:08
Лідер найбільш ізольованої країни світу часто переглядає різноманітні футбольні матчі
Кім Чен Ин здивував рішенням щодо трансляції європейського футбольного чемпіонату
14 листопада, 22:32
Цього року Кулєшков зупинився за крок від медалі на чемпіонаті Європи серед ветеранів
70-річний викладач Кулєшков піднявся на п'єдестал турніру з дзюдо
14 листопада, 02:11

Новини

В українського чемпіона світу народився син
В українського чемпіона світу народився син
Вагітна олімпійська чемпіонка була у торговому центрі під час стрілянини
Вагітна олімпійська чемпіонка була у торговому центрі під час стрілянини
41-річна Вонн стала найстаршою переможницею в історії Кубка світу
41-річна Вонн стала найстаршою переможницею в історії Кубка світу
Визначився суперник «Динамо» у 1/16 фіналу Юнацької Ліги УЄФА
Визначився суперник «Динамо» у 1/16 фіналу Юнацької Ліги УЄФА
Французький тенісист отримав 20-річний бан
Французький тенісист отримав 20-річний бан
На сайті Київради з’явилась петиція щодо збереження ковзанки «Крижинка»
На сайті Київради з’явилась петиція щодо збереження ковзанки «Крижинка»

Новини

Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
Сьогодні, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua