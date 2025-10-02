Головна Київ Новини
Біла Церква першою на Київщині розпочала опалювальний сезон

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Біла Церква першою на Київщині розпочала опалювальний сезон
Теплопостачання вмикатимуть від індивідуальних джерел, на підставі заяв керівників закладів
фото ілюстративне з відкритих мереж

Для житлового фонду, інших споживачів Білоцерківської громади опалювальний період буде розпочато виходячи з кліматичних умов

У Білій Церкві стартує опалювальний сезон у закладах соціальної сфери. Відповідне рішення ухвалили члени виконавчого комітету на засіданні 30 вересня, повідомляє пресслужба міської ради, інформує «Главком».

Як зазначається, таке рішення прийняли з метою забезпечення об’єктів соціально-культурного та побутового призначення громади тепловою енергією в осінньо-зимовий період 2025–2026 років.

Згідно з документом, «Білоцерківтепломережі» доручено розпочати опалювальний період у медичних закладах, дитячих садках, школах, позашкільних та спортивних установах. Теплопостачання вмикатимуть від індивідуальних джерел, на підставі заяв керівників закладів.

Іншим виробникам та постачальникам теплової енергії також рекомендовано розпочати подачу тепла до таких установ, за аналогічною процедурою.

Варто зазначити, що тепло вмикатимуть лише там, де це технічно можливо без запуску опалення в житлових будинках.

Що стосується житлового фонду та інших споживачів Білоцерківської громади, для них опалювальний сезон розпочнеться пізніше – відповідно до кліматичних умов. Згідно з нормативами, підставою для запуску тепла стане середньодобова температура +8 °C або нижче протягом трьох днів поспіль.

Підключення споживачів до систем теплопостачання здійснюватиметься лише за наявності актів готовності до опалювального періоду.

Нагадаємо, в Україні опалювальний сезон розпочинається тоді, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль становить +8 градусів або нижче. Зазвичай це відбувається в середині жовтня (з 15 жовтня), але місцева влада може ухвалювати рішення раніше чи пізніше, залежно від погодних умов.

«Нафтогаз» на 95-97% виконав план уряду із закачування понад 13 млрд кубометрів газу у сховища до початку опалювального сезону. Згідно із дорученням Міненерго, на початок осінньо-зимового періоду у сховищах має бути накопичено 13,2 млрд кубометрів газу. З них 4,6 млрд кубометрів – це імпорт.

До слова, з 1 жовтня 2025 року в Україні розширилася дія пілотного проєкту «Базова соціальна допомога», ВПО отримають додаткові виплати, стартує опалювальний сезон, починається вилучення монет номіналом 10 копійок, а також змінюються правила в’їзду до ЄС. «Главком» зібрав головні зміни, які почнуть діяти для українців з 1 жовтня.

Теги: опалювальний сезон Київщина Біла Церква

