Браконьєр наловив на майже 1,2 млн грн карасів та коропів на Київщині

На Київщині рибалка незаконно наловив риби на майже 1,2 млн грн на річці Гнила Оржиця. Про це повідомило Державне агентство з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм, інформує «Главком».

Повідомляється, шо чоловік із човна за допомогою дев'яти підйомних пасток впіймав 729 карасів сріблястих та коропів. Його дії викрив Київський рибоохоронний патруль.

«На місце події було викликано слідчо-оперативну групу Національної поліції. На порушника оформлено адміністративний протокол, готуються також матеріали для відкриття кримінальної справи», – йдеться у повідомленні.

Заборонені знаряддя лову та незаконно добуті водні біоресурси, які були у снулому вигляді, вилучено працівниками поліції як доказову базу до рішення суду.

Нагадаємо, з 15 серпня по 30 вересня на переважній більшості рибогосподарських водних об’єктів України триває заборона на вилов раків. За порушення цієї норми передбачено покарання у вигляді від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності, а також компенсація за одного незаконно виловленого рака у розмірі 3 332 грн.

Раніше у селі Саливонки Білоцерківського району правоохоронці затримали 47-річного чоловіка, який займався незаконним виловом риби за допомогою сіток. Своїми діями браконьєр завдав державі збитків на суму понад 700 тис. грн. Зловмисник встиг виловити понад 440 рибин, завдавши таким чином попередніх збитків на суму 706 тис. грн. Правоохоронці вилучили у порушника знаряддя лову – рибальські сітки – та незаконно виловлену рибу, які стали речовими доказами у справі.