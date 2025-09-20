Водна катастрофа на окупованому Донбасі. Віцепрезидент «Укрводоканалгеології» попередив про погіршення ситуації

У Донецьку люди отримують воду кілька годин на день, а дехто на тиждень

Андрій Нікітін: «Під час опалювального сезону донеччани, ймовірно, спускатимуть воду з радіаторів, навіть якщо вона пофарбована»

Опалювальний сезон несе нові ризики для жителів окупованого Донбасу, які отримують воду для потреб за графіками. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів віцепрезидент асоціації «Укрводоканалгеологія» Андрій Нікітін.

«Люди, ймовірно, спускатимуть воду з радіаторів, навіть якщо вона пофарбована. Адже підняти воду на дев’ятий чи шістнадцятий поверх дуже важко, а поставити вентиль на радіатор простіше. Через це система теплопостачання взимку вже відчуватиме втрати води», – каже Андрій Нікітін.

За словами віцепрезидента «Укрводоканалгеології», заповнення системи вимагає великої кількості води: щодня потрібно відібрати мінімум 25% об’єму для запуску теплопостачання.

«Але у них (окупаційної влади – «Главком») немає достатніх ресурсів, щоб це зробити, особливо враховуючи, що інфраструктура теплопостачання в окупованих районах не оновлювалася і труби течуть. Сумніваюся, що вони зможуть повністю заповнити систему», – пояснює експерт.

Ресурсів не вистачить також для забезпечення роботи електростанцій. Тому ризик проблем в опалювальному сезоні дуже високий – понад 50%.

«Якщо у 2024 році були суттєві зриви на початку опалювального сезону, то зараз ситуація буде ще гірша. Система працюватиме, але лише частково, її ефективність буде обмежена, а комфорт для населення – значно знижений», – підсумував Андрій Нікітін.

Як відомо, на тимчасово окупованих територіях Донбасу катастрофічно бракує води. Водосховища спорожніли, магістральні канали перетворилися на лінію фронту. За офіційними цифрами, окупаційна влада може подавати лише чверть від довоєнних обсягів води, і навіть ці ресурси губляться у вкрай зношених мережах.

Люди отримують воду кілька годин на день, а дехто на тиждень. Часто вона взагалі не доходить до споживачів. Ситуація ускладнюється тим, що попереду – опалювальний сезон, для якого потрібні значні запаси води, яких просто немає.

Про нинішню ситуацію, ризики для цивільного населення окупованих територій та можливості відновлення інфраструктури після війни в інтерв’ю «Главкому» розповів віцепрезидент асоціації «Укрводоканалгеологія» Андрій Нікітін.