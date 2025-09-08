Головна Київ Новини
Росіяни атакували один з об’єктів теплової генерації на Київщині

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Росіяни атакували один з об’єктів теплової генерації на Київщині
Трипільську ТЕС масовано атакували «Шахеди»
фото: Уніан

Фахівці роблять усе можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію

Міністерство енергетики України повідомило, що Росія здійснила чергову атаку на українську енергосистему. Про це йдеться у заяві відомства, інформує «Главком».

Під масованим обстрілом опинився один з об'єктів теплової генерації на Київщині. Як зазначають у міністерстві, мета ворога очевидна – створити труднощі для мирного населення, залишивши без світла та тепла оселі, лікарні, школи та дитячі садки.

«Об'єкти генерації, системи передачі та розподілу електроенергії, газова інфраструктура – це не військові цілі. Ворог чітко розуміє, що б'є по критичній цивільній інфраструктурі», – йдеться у заяві.

Повідомляється, що рятувальники та енергетики працюють над усуненням наслідків обстрілу. Фахівці роблять усе можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію. Про будь-які зміни в енергопостачанні буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, у ніч на 8 вересня Київщина знову опинилась під атакою дронів-камікадзе. Сильні вибухи лунали на Обухівщині. За попередніми даними, під ударом опинилася Трипільська теплоелектростанція. Моніторингові канали повідомили, що декілька ударних дронів летіли на Трипілля, ймовірно, на ТЕС. Через обстріл у кількох районах області було завіусовано перебої зі світлом. Зокрема у Броварському районі вже зафіксовано стрибки напруги.

Також у ніч з 26 на 27 серпня Російська Федерація здійснила чергову масовану терористичну атаку по цивільній інфраструктурі України. Окупанти дронами атакували об’єкти енергетичної та газотранспортної систем у шести областях України, зокрема на Сумщині, Полтавщині, Донеччині, Чернігівщині, Харківщині, Запоріжжі.  

У ніч на 19 серпня російські окупаційні війська здійснили чергову масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури Полтавської області, застосувавши одночасно крилаті ракети та ударні безпілотники. 

