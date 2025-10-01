Тарифи, нові правила перетину кордону, вилучення з обігу монет. Що зміниться із жовтня

Цієї осені опалювальний сезон стартує за середньодобової температури нижче +8°C





З 1 жовтня 2025 року в Україні розшириться дія пілотного проєкту «Базова соціальна допомога», ВПО отримають додаткові виплати, стартує опалювальний сезон, починається вилучення монет номіналом 10 копійок, а також змінюються правила в’їзду до ЄС.

«Главком» зібрав головні зміни, які почнуть діяти для українців з 1 жовтня.



Зміст

Початок опалювального сезону

Опалювальний сезон в Україні зазвичай починається у середині жовтня, але точна дата залежить від погодних умов і готовності комунальних мереж. Місцеві адміністрації ухвалюють рішення про включення опалення, коли середньодобова температура протягом трьох днів тримається на рівні +8°C або нижче.

Спочатку тепло надходить у школи, дитячі садочки та медичні заклади, після чого його подають у житлові будинки. Сезон зазвичай триває близько шести місяців і закінчується, коли температура стабільно піднімається вище +8°C протягом трьох днів. На рішення про початок опалювального сезону також можуть впливати позапланові ремонти систем та загальна готовність комунальних служб.

Україна готується до четвертого опалювального сезону в умовах війни. Міністерка енергетики Світлана Гринчук повідомила, що підготовка йде за планом і країна вже майже рік живе без серйозних відключень завдяки роботі енергетиків.

За її словами, триває ремонт енергетичного обладнання та відновлення пошкоджених об’єктів, заплановано відновлення 3,2 ГВт потужностей, більша частина яких уже відремонтована. Також проводяться заходи з захисту енергооб’єктів і накопичуються запаси природного газу та вугілля, і наразі все йде за планом, навіть із випередженням графіку. Міністерка подякувала енергетикам за їхню роботу та наголосила, що завдяки їм Україна проходить опалювальний сезон без серйозних перебоїв.

Перехід на зимовий час: коли та як переводити годинники

Хоча очікувалося, що 2025 року українці востаннє переведуть годинники, остаточного скасування переходу на зимовий час не відбулося. Торік Верховна Рада ухвалила законопроєкт про скасування переведення, який передбачав залишити «київський» зимовий час постійним, проте президент його не підписав.

Україна знову повертається на «зимовий» час через відсутність підписаного закону про скасування переведення Фото:Pixabay

Тому у жовтні 2025 року українці знову переводитимуть годинники на зимовий час. Це станеться в останню неділю місяця, 26 жовтня, о 4:00 ранку – стрілки переведуть на одну годину назад. Сучасні електронні пристрої зроблять це автоматично.

Україна залишається серед приблизно 70 країн світу, де щороку переводять стрілки, тоді як понад 120 держав такої практики не застосовують через географічні та кліматичні особливості.

Що нового в базовій соціальній допомозі

З 1 жовтня 2025 року розширюються правила нарахування соціальної допомоги для сімей із доходом нижче прожиткового мінімуму.

Попри те, що прожитковий мінімум у 2025 році залишився на рівні 2024 року, допомога малозабезпеченим сім’ям продовжує зростати. Це пов’язано з експериментальним проєктом нової соціальної допомоги, який запровадили з 1 липня 2025 року.

З 1 жовтня змінюються правила нарахування допомоги малозабезпеченим сім’ям Фото ілюстративне

Малозабезпеченими вважаються ті сім’ї, сукупний дохід яких не перевищує прожитковий мінімум. Для розрахунку допомоги необхідно скласти прожиткові мінімуми всіх членів родини. Наприклад, у сім’ї з двох батьків та двох дітей (одна дитина до 6 років, інша – від 6 до 18) сума прожиткового мінімуму визначається згідно з держбюджетом.

Виплати надаються автоматично або за зверненням у відповідні органи соціального захисту, а їх розмір залежить від кількості членів сім’ї та їхніх вікових категорій. Нова система допомоги передбачає можливість регулярного перерахунку сум у разі змін у доходах сім’ї.

Базова соціальна допомога трансформує п'ять видів державної допомоги в одну суттєву державну підтримку, тож сім'ям не потрібно буде оформлювати документи для кожного з цих видів.

Розмір допомоги прив'язаний до базової величини, яка зараз становить 4 500 грн. Він розраховується індивідуально та дорівнює різниці між загальною сумою базової величини для всіх членів сім'ї та їхнім середньомісячним доходом, інформують у відомстві.

Родина, яка має право на базову соціальну допомогу, повинна обрати: отримувати новий вид допомоги або ж залишити ті «класичні» види, які має зараз.

Щоб подати заяву онлайн, у «Дії» потрібен біометричний документ – ID-картка або закордонний паспорт, а також верифікований податковий номер (РНОКПП).

Зміни у виплатах для ВПО

27 серпня Кабмін розширив програму «єВідновлення»: внутрішньо переміщені особи, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях, зможуть отримати до 2 млн грн на одну людину або сім’ю.

Подати заявку на отримання житлового ваучера можна буде через застосунок «Дія». Допомога передбачена для ВПО, які мають статус учасника бойових дій або людей з інвалідністю внаслідок війни. Розмір виплат розраховується на одну особу або сім’ю і може сягати 2 млн грн.

Метою програми є відновлення житла, яке було зруйноване або пошкоджене внаслідок збройної агресії Росії. За словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, ця ініціатива дозволить переселенцям швидше повернутися до нормального життя та забезпечити житло для себе та своїх родин.

Як можна витрачати кошти Пакунка школяра

З 1 жовтня одноразову державну допомогу в 5 тис. грн можна витратити не лише на канцелярію та одяг, а й на придбання книг. Кабмін розширив програму «Пакунок школяра»: тепер кошти одноразової виплати можна використовувати для покупки книг для першокласників.

Держава дозволяє купувати книги за кошти Пакунка школяра Фото: BBC News

За словами прем’єрки Юлії Свириденко, розширення програми дозволить стимулювати родини, які виховують дітей, залишатися в Україні та сприятиме розвитку культури читання серед дітей. Таку ініціативу підтримували і Український інститут книги, і Українська видавнича асоціація.

Що зміниться у правилах перетину кордонів ЄС

Українці під час короткострокових поїздок до ЄС повинні будуть надавати біометричні дані та проходити цифрову реєстрацію. З 12 жовтня 2025 року вступає в дію Система в’їзду/виїзду (EES), яка автоматично фіксуватиме всі перетини кордонів ЄС громадянами України. Пасажири та водії зобов’язані будуть надавати біометричні дані замість проставлення штампів у паспорті.

З 12 жовтня українці зобов’язані надавати біометричні дані при перетині кордону ЄС Фото: Новини Донбасу

Європейський Союз запускає автоматизовану систему Entry/Exit System (EES), яка стежитиме за поїздками громадян третіх країн, включно з українцями, тривалістю до 90 днів у межах будь-яких 180 днів.

Тепер замість звичних штампів у паспорті вводиться цифрова реєстрація. Під час проходження контролю збираються фотографія обличчя, відбитки чотирьох пальців (для осіб від 12 років), дані закордонного паспорта, дата та місце в’їзду/виїзду, а також інформація про відмови у в’їзді. Водії та пасажири мають виходити з транспортного засобу для здачі цих даних.

Штрафи для водіїв у Польщі: що нового

З 1 жовтня 2025 року для українців у Польщі, які перебувають на підставі тимчасового захисту, можуть змінитися правила щодо водійських прав. У разі тривалого перебування водії повинні будуть обміняти українські права на польські, інакше їм загрожує штраф у 2 тис. злотих.

Українські водії, які перебувають у Польщі за тимчасовим захистом (статус UKR), наразі не зобов’язані обмінювати своє водійське посвідчення на польське. Проте з 1 жовтня можливі зміни через завершення перехідного періоду, який тривав до 30 вересня 2025 року.

Нові правила для українських водіїв у Польщі: що потрібно знати про штрафи Фото: TransferGo

Якщо постанова про продовження перехідного періоду не буде ухвалена, українці, які залишаються в Польщі тривалий час, зобов’язані замінити права на польські. У разі порушення цього правила штраф становитиме 2 тис. злотих (приблизно 22,8 тис. грн).

Важливо, що для короткострокових поїздок зазвичай такі зміни не застосовуються, а контроль здійснюватиметься для тих, хто проживає в країні довше.

Як відбуватиметься вилучення монет номіналом 10 копійок

З 1 жовтня 2025 року банки перестануть видавати монети, а НБУ припиняє їх карбування

Національний банк України розпочне поступове вилучення монет номіналом 10 копійок із готівкового обігу з 1 жовтня 2025 року. Вони залишатимуться законним платіжним засобом, але банки більше не видаватимуть їх із кас, а нові монети не карбуватимуться.

Згідно з повідомленням НБУ, на кінець літа 2025 року в Україні перебуває близько 5,5 млрд розмінних монет, з яких значна частка – 10 копійок. Попит на цей номінал знизився, тому його вилучення допоможе скоротити витрати на виготовлення, транспортування, обробку та зберігання готівки.

Після надходження до банків такі монети більше не повертатимуться в обіг. Водночас, у разі готівкових розрахунків загальна сума чеку буде заокруглюватися, а безготівкові платежі залишаються без змін.

Нацбанк також повідомив, що нові монети номіналом 10 копійок не карбуватимуться, а банки перестануть поповнювати ними свої каси. Інші монети, зокрема номіналом 50 копійок, залишаються в обігу та продовжать карбуватися.

Що нового у програмі «Доступні ліки»

Уряд України розширює програму державної реімбурсації «Доступні ліки». Відтепер до неї приєднані нові препарати для лікування серцево-судинних, цереброваскулярних та онкологічних захворювань, а також засоби для профілактики анемії під час вагітності, повідомили в МОЗ.

Програма «Доступні ліки» дозволяє громадянам отримувати препарати безоплатно або з частковою доплатою у понад 16 тисячах аптек за електронним рецептом. З липня 2025 року до програми зобов’язані приєднатися всі аптеки в Україні, що забезпечить доступ до ліків у будь-якому регіоні.

Із жовтня до програми «Доступні ліки» додадуть нові препарати, у тому числі для онкології Фото: Інфосіті

Вже з серпня 2025 року в програму включені препарати на основі індапаміду та торасеміду для контролю артеріального тиску і зменшення набряків, метилдопа для лікування гіпертензії у вагітних, а також двовалентне залізо та фолієва кислота для профілактики анемії.

З жовтня 2025 року до «Доступних ліків» додадуть засоби для лікування онкологічних захворювань, зокрема екземестан, летрозол і тамоксифен для гормональної терапії при раку молочної залози.

У 2025 році програма рекордно розширюється: понад 30 нових діючих речовин, комбіновані препарати для лікування серцево-судинних, ревматологічних, неврологічних, ендокринних та офтальмологічних захворювань, а також ліки для лікування інфекційних і паразитарних хвороб у дітей. Завдяки цьому ще понад 500 тисяч українців отримають доступ до безпечного та якісного лікування.

Перевірити, чи включений препарат у програму, можна через чат-бот «Спитай Гриця».

Тимчасові зміни в русі поїздів «Укрзалізниці»

З 28 вересня по 12 жовтня на Прикарпатті проводитимуть ремонт колій і залізничної інфраструктури, через що зміняться маршрути та розклад низки поїздів.

Через ремонт колій на деяких ділянках поїзди тимчасово змінюють маршрути та розклад Фото: Finance News

Поїзд №26/25 Одеса – Ясіня курсуватиме тільки до Чернівців.

Поїзди №233/234 Київ – Рахів і №143/144 Суми – Рахів тимчасово курсуватимуть лише до Ворохти (до 13–15 жовтня).

Безпересадкові вагони Чернігів – Рахів та Ковель – Рахів не курсуватимуть у певні дати (з 29 вересня по 17 жовтня).

Два поїзди – №143/144 Суми – Ворохта та №209/210 Миколаїв – Івано-Франківськ – у зазначені дні курсуватимуть лише до Львова.

Додатково низка поїздів до Ясіня та Рахова (№57/58 Київ – Ясіня, №257/258 Кропивницький – Ясіня, №55/56 Київ – Рахів, №15/16 Харків – Ясіня, №108/107 Кривий Ріг – Ясіня) на період ремонту також буде обмежена до Ворохти.

Підприємців зобов’яжуть підвищити середню зарплату з 1 жовтня

З 1 жовтня 2025 року в Україні набудуть чинності нові вимоги до середньої заробітної плати для підприємців, які торгують алкоголем, тютюновими виробами, рідинами для електронних сигарет та пальним. Мінімальні розміри зарплати складатимуть від 12 до 16 тис. грн залежно від розташування та площі торговельної точки.

Перший рівень – 12 тис. грн (півтора МЗП) – застосовуватиметься до торговельних точок за межами обласних центрів і Києва, розташованих більш ніж за 50 км від міста, та площею до 500 кв. м. Другий рівень – 16 000 грн (дві МЗП) – стосується точок, що не відповідають цим умовам.

Нові мінімальні зарплати для підприємців із підакцизними товарами стартують із 1 жовтня Фото: Femida.ua

Контролюючі органи перевірятимуть дотримання нових норм. У разі невиконання вимог протягом трьох повних календарних місяців суб’єкт господарювання ризикує втратити ліцензію на торгівлю. Нові правила мають на меті підвищення заробітної плати працівників, однак можуть вплинути на кінцеву вартість продукції для споживачів.

Нові правила переказів

З 1 жовтня 2025 року в Україні змінюються правила карткових переказів. Тепер у банківських виписках замість скорочень і кодів відображатиметься повна назва компанії або ім’я та прізвище фізичної особи. Додатково зазначатимуться реквізити – номер рахунку й детальні дані платника та отримувача.

З 1 жовтня в Україні підвищуються вимоги до зарплат працівників торговців алкоголем, тютюном і пальним Фото: поліція Тернопільської області

Кожна операція отримуватиме унікальний цифровий «відбиток», що дає змогу банкам відстежувати ланцюг транзакцій у режимі реального часу. Завдяки єдиним стандартам документообігу під час онлайн-платежів користувач одразу бачитиме точну назву отримувача ще до підтвердження переказу. Це зменшить ризик помилкових платежів і шахрайства, а контроль за коштами стане простішим як для клієнтів, так і для бізнесу.

1 жовтня в Україні запроваджують тариф на електроопалення

Для квартир і будинків з електроопаленням тариф становитиме 2,64 грн/кВт∙год на споживання до 2000 кВт∙год, решта –за стандартною ціною 4,32 грн/кВт∙год.

В Україні з 1 жовтня починає діяти спеціальний тариф на електроопалення для помешкань, обладнаних відповідно до чинних вимог. Для споживання до 2000 кВт∙год тариф становитиме 2,64 грн/кВт∙год, а обсяг понад цей ліміт – 4,32 грн/кВт∙год.

Постачальник YASNO нагадує, що для встановлення тарифу необхідно звертатися до оператора системи розподілу (ОСР) для узгодження технічних питань і отримання паспорту точки розподілу. Дата початку тарифу визначається з першого числа місяця після отримання паспорту.

Споживачам, які вже користуються тарифом електроопалення, додатково звертатися не потрібно – інформацію можна перевірити в Особистому кабінеті YASNO.

Також без змін залишається «нічний» тариф для власників двозонних лічильників, що дозволяє платити вдвічі менше за електроенергію з 23:00 до 7:00.