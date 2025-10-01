Головна Гроші Бізнес
Глава «Нафтогазу» повідомив, з якими запасами газу Україна входить в опалювальний сезон

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
За словами глави правління компанії, урядовий план виконано на 95%
фото: depositphotos.com

На початок осінньо-зимового періоду у сховищах має бути накопичено 13,2 млрд кубометрів газу

«Нафтогаз» на 95-97% виконав план уряду із закачування понад 13 млрд кубометрів газу у сховища до початку опалювального сезону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову правління компанії Сергія Корецького, якого цитує «Інтерфакс-Україна».

Глава правління компанії зазначив, що до початку опалювального сезону ще є час. Корецький додав, що має «стриманий оптимізм» щодо виконання поставленого урядом завдання з накопичення у сховищах достатніх обсягів газу для проходження опалювального сезону. «У межах плану, затвердженого Кабінетом міністрів до початку опалювального сезону, бо є ще й інші завдання, ми виконали його на 95-97%», – стверджує він.

Згідно із дорученням Міненерго, на початок осінньо-зимового періоду у сховищах має бути накопичено 13,2 млрд кубометрів газу. З них 4,6 млрд кубометрів – це імпорт.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2025 року в Україні розшириться дія пілотного проєкту «Базова соціальна допомога», ВПО отримають додаткові виплати, стартує опалювальний сезон, починається вилучення монет номіналом 10 копійок, а також змінюються правила в’їзду до ЄС. «Главком» зібрав головні зміни, які почнуть діяти для українців з 1 жовтня.

В Україні опалювальний сезон розпочинається тоді, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль становить +8 градусів або нижче. Зазвичай це відбувається в середині жовтня (з 15 жовтня), але місцева влада може ухвалювати рішення раніше чи пізніше, залежно від погодних умов.

До слова, «Нафтогаз» підписав кредитну угоду з Європейським інвестиційним банком на 300 млн євро. Гроші підуть на закупівлю газу, зокрема для забезпечення стабільного газопостачання під час зими.

