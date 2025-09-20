Атака на Київщину: рятувальники ліквідували пожежі

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає

Рятувальники повідомили, що інформації про загиблих та постраждалих не надходило

Сьогодні вранці на Київщині ліквідували наслідки ворожих обстрілів. У Бучанському районі в селі Софіївська Борщагівка рятувальники загасили пожежу п'яти легкових автомобілів, які загорілися на парковці біля житлового будинку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Київщини.

Також пожежа та часткові руйнування були зафіксовані в приватному житловому будинку в Обухівському районі.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

Як відомо, у ніч на 20 вересня російські окупанти атакували ударними дронами та ракетами Київщину. КОВА повідомила наслідки атаки, пише «Главком».

Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що під ворожим ударом опинились мирні населені пункти області. Постраждали три райони. Наслідки зафіксовано у Бучанському, Бориспільському та Обухівському районах.